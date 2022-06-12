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場邊人語／單騎搶險 勇士若前

彭廣揚

金州勇士隊當家組織後衛柯瑞(Stephen Curry)，全場收穫43分，連續第4場成為總決賽與賽雙方單場得分最多者，金州勇士隊因此以107：97勝出。

6月10日晚間9時起， 美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)西區霸主金州勇士隊，再度於麻州造訪波士頓塞爾蒂克隊，主隊在上半場以54：49領先，客隊於下半場第3節搶下30分，第4節單節又以28：19領先，主隊於終場前1分鐘32秒就沒有破網過，哨響時由勇士隊告捷復仇成功。

這是塞爾蒂克隊在季後第4回合系列賽的首次在主場失利；雙方目前以2勝2負戰績平手。

勇士隊在這場比賽10次和對方平手過，有11次相互領先，5名先發球員有3人的得分為雙位數(至少17分)，替補4人收穫25分，個人最多得到43分，最大領先差距10分，籃下得到38分，快攻得到8分，有16次失誤，因此失掉17分，還有20次助攻55次籃板球(其中包括39個防守籃板球)；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員也有3人的得分至少為18分，替補3人收穫20分，個人最多得到23分，最大領先差距7分，籃下得到32分，快攻得到14分，共有16次失誤，因此失掉19分，助攻有22次籃板球只有42個。

勇士隊全場絕對領先對手的時間只有短短14分鐘30秒，而塞爾蒂克隊卻長達27分鐘31秒。主隊85次出手投籃34次命中，命中率40% (上半場高達46.2%) ，三分球出手38次出手其中15次得分，命中率39.5% (上半場高達57.1%)  ，而客隊91次出手投籃40次命中，命中率44% (上半場也有39.6%) ，三分球出手43次出手其中15次得分，命中率34.9%。

塞爾蒂克隊的得分後衛布朗(Jaylen Brown)和小前鋒泰托姆(Jayson Tatum)聯手攻下44分，泰托姆上場42分鐘40秒，是全隊在場最久者，得到23分，但是在第4節只拿到3分；全場23次出手投籃8次命中，三分球8次出手4次得分，罰球5次出手3次命中，還有11籃板球和6次助攻1次抄截3次火鍋。布朗則上場39分鐘42秒，收穫全隊次多的21分；19次出手投籃9次命中，三分球6次出手2次得分，還有6個籃板球2次助攻1次抄截。替補的大前鋒威廉斯(Grant Williams)和組織後衛懷特(Derrick White)上場，各有7分和16分進帳。 

這場比賽精采片段還是在第3節；勇士隊的柯瑞上場12分鐘得到14分，7次出手投籃5次命中，命中率71.4% ，三分球出手5次出手4次入網，命中率80% ，還有1個籃板球1次助攻。得分後衛湯普森(Klay Thompson)上場10分鐘得到23，6次出手投籃2次命中，命中率33.3% ，三分球出手4次出手1次入網，命中率25% ，還有1個籃板球和2次火鍋得到5分。

勇士隊的先發大前鋒格林(Draymond Green)在噓聲中出戰32分鐘57秒時犯滿離場，只得到2分和9個籃板球。

勇士 柯瑞 麻州

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