場邊人語／天使折翼 教頭更易

●憑藉著大谷翔平 （Shohei Ohtani）以100球數完成7局先發，以及第5局下擊出帶2打點的中外野方向394英呎遠全壘打，洛杉磯天使 隊終於6月9日晚間在主場以5比2擊敗波士頓紅襪隊，煞住難堪的前所未見14場連敗。

屬於MLB美聯西區小組的天使隊在連續苦吞12場敗仗之後，宣布解除68歲總教練麥登（Joseph John Maddon）的職務，由51歲的三壘跑壘指導教練尼文（Phillip Joseph Nevin）代理本季指揮作戰行動；他是天使隊史第22位總教練。

尼文接任後首次夜間出戰，是例行賽季第57次作戰，也是第30次捍衛主場，結果和波士頓紅襪隊對壘10局，遭到對方擊出15支安打，以5比6演成13場連敗，累積本季30敗。

天使隊曾於1988年9月19日到1989年4月4日，跨球季累積13場連敗；單季12連敗的紀錄，是在1988年9月19日到10月2日之間創下。

天使隊在4月戰績14勝8負，比起前季的12勝12敗改善明顯，然而5月戰績13勝15負，與前季的12勝18敗落差不大；至於6月的前7日則連續7次飲恨，與前季的15勝11敗成強烈對比。該隊在5月15日之前是可能晉級季後賽的熱門隊伍，但是自5月25日起，球隊的話題卻從場場捷報變成是敗北連連。

天使隊的業務主管，這次並沒有和主管賽務的教練或者球員商量，逕行決定揮手案麥登說聲請便。這是一個星期之內，第2次有球隊的人事問題登上新聞版面。費城 費城人隊於6月3日，由於不滿意球隊的23勝29負戰績，斷然和總教練吉拉迪（Joseph Elliott Girardi）分手，讓他沒有機會和天使隊交手。

麥登是賓州拉法葉學院校友，在大聯盟3支球隊執掌兵符2599場，戰績1382勝1216負1和，贏球率53.2%，先後2次帶領球隊問鼎大聯盟年度總冠軍。

在芝加哥小熊隊和洛杉磯天使隊執掌兵符5年期間，經歷329場賽事，戰績157勝172負，贏球率47.7%，1次帶領球隊成為大聯盟年度總冠軍。

天使隊目前最關心的事情，就是把握每次出戰機會，運用現年30歲的中外野手奧楚特（Michael Nelson Trout）以及日本「二刀流」大谷翔平兩名全明星球員的名人效應。楚奧特自從2012年以來，每年都入選大聯盟全明星隊，2014年6月8日，天使隊和芝加哥白襪隊戰至第8局下時，天使隊本來落後5分，幸虧第2棒楚奧特揮出滿壘全壘打，天使隊以6比5反敗為勝。

麥登和大谷翔平、楚奧特同行局面已成回憶，尼文將如何接棒？