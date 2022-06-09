場邊人語／好投妙打 教士難答

紐約大都會 隊打擊成績單越發亮麗，例行賽季第38勝已經到手，在MLB 國聯東區和整個國聯都是領跑者。

聖地牙哥教士隊屬於國聯西區小組，6月6日晚間在南加州 主場Petco Park迎戰大都會隊；大都會隊耗費3小時43分，面對3萬4858名為地主隊加油的球迷，9局共擊出16支安打，終局不僅以11：5擊敗教士隊，而且創下「得寵球場」自從2004年4月8日開幕使用以來，首次由客隊單場演出「完全打擊」。

大都會隊最近一次有球員完成完全打擊，是2012年4月27日晚間造訪科羅拉多洛磯隊的主場時，由第5棒左外野手海爾斯頓（Scott Alexander Hairston）創下；然而當晚大都會隊以9：18慘敗。

這場比賽分別由雙方先發投手承擔勝敗責任；勝投是大都會隊的委內瑞拉籍右投卡拉斯科（Carlos Luis Carrasco），敗投是教士隊左投史奈爾（Blake Ashton Snell）；卡拉斯科第7勝入袋，成績是目前大聯盟之最，而史奈爾卻是第3次敗北，至今仍然在等待首勝。

單場完全打擊（Cycle）的困難程度，在於比賽場地、當時天氣、擊球角度、安打落點和跑壘速度都必須恰到好處。當晚是由大都會隊第7棒委內瑞拉籍三壘手艾思凱（Eduardo Jose Escobar）完成創舉。他是大都會隊自1962年4月11日加入MLB後，第11位隊員有完全打擊表現。

艾思凱第1局上兩人出局後就擊出有2分打點的右外野方向一壘安打，第4局擊出左中野方向的二壘安打，第5局游擊區飛球出局，第8局揮出右外野405英呎遠的2分全壘打；第9局於兩人出局，1好球2壞球形勢之下，再擊出深遠的右外野三壘安打。他共上場5次打擊有4支安打賺進6分打點得到3分。

艾思凱身高5呎10吋，現年33歲，2011年9月2日加入大聯盟；2021年11月26日才和大都會隊簽訂2年短約。本季出場比賽53場228個打席203次打數，共有49支安打14次二壘安打3次三壘安打5支全壘打，遭到55次三振和22次四壞球保送，場均打擊率為 .241，還有24分打點。

卡拉斯科現年35歲，對於大都會隊在例行賽季前56場賽事戰果豐碩貢獻良多，本季先發出場11次64局，戰績7勝1負，場均防禦率3.52。卡拉斯科此次在客場登板，以105球70顆好球完成7局，送出10次三振沒有四壞球，被擊出5支安打，責任失掉2分。

大都會隊好投妙打，教士隊難以作答。