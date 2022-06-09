我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

場邊人語／好投妙打 教士難答

彭廣揚

紐約大都會隊打擊成績單越發亮麗，例行賽季第38勝已經到手，在MLB國聯東區和整個國聯都是領跑者。

聖地牙哥教士隊屬於國聯西區小組，6月6日晚間在南加州主場Petco Park迎戰大都會隊；大都會隊耗費3小時43分，面對3萬4858名為地主隊加油的球迷，9局共擊出16支安打，終局不僅以11：5擊敗教士隊，而且創下「得寵球場」自從2004年4月8日開幕使用以來，首次由客隊單場演出「完全打擊」。

大都會隊最近一次有球員完成完全打擊，是2012年4月27日晚間造訪科羅拉多洛磯隊的主場時，由第5棒左外野手海爾斯頓（Scott Alexander Hairston）創下；然而當晚大都會隊以9：18慘敗。

這場比賽分別由雙方先發投手承擔勝敗責任；勝投是大都會隊的委內瑞拉籍右投卡拉斯科（Carlos Luis Carrasco），敗投是教士隊左投史奈爾（Blake Ashton Snell）；卡拉斯科第7勝入袋，成績是目前大聯盟之最，而史奈爾卻是第3次敗北，至今仍然在等待首勝。

單場完全打擊（Cycle）的困難程度，在於比賽場地、當時天氣、擊球角度、安打落點和跑壘速度都必須恰到好處。當晚是由大都會隊第7棒委內瑞拉籍三壘手艾思凱（Eduardo Jose Escobar）完成創舉。他是大都會隊自1962年4月11日加入MLB後，第11位隊員有完全打擊表現。

艾思凱第1局上兩人出局後就擊出有2分打點的右外野方向一壘安打，第4局擊出左中野方向的二壘安打，第5局游擊區飛球出局，第8局揮出右外野405英呎遠的2分全壘打；第9局於兩人出局，1好球2壞球形勢之下，再擊出深遠的右外野三壘安打。他共上場5次打擊有4支安打賺進6分打點得到3分。

艾思凱身高5呎10吋，現年33歲，2011年9月2日加入大聯盟；2021年11月26日才和大都會隊簽訂2年短約。本季出場比賽53場228個打席203次打數，共有49支安打14次二壘安打3次三壘安打5支全壘打，遭到55次三振和22次四壞球保送，場均打擊率為 .241，還有24分打點。

卡拉斯科現年35歲，對於大都會隊在例行賽季前56場賽事戰果豐碩貢獻良多，本季先發出場11次64局，戰績7勝1負，場均防禦率3.52。卡拉斯科此次在客場登板，以105球70顆好球完成7局，送出10次三振沒有四壞球，被擊出5支安打，責任失掉2分。

大都會隊好投妙打，教士隊難以作答。

大都會 MLB 加州

上一則

MLB／天使換歌改運還是輸 14連敗再刷新最慘紀錄

下一則

NBA／柯瑞腳被壓喊沒事啦 格林曝事發當下驚魂

延伸閱讀

場邊人語 /洛城挑戰 道奇破綻

場邊人語 /洛城挑戰 道奇破綻

MLB／大谷累了？連兩場無安打 天使遭完封吞9連敗

MLB／大谷累了？連兩場無安打 天使遭完封吞9連敗
MLB／薛則拉傷恐關機8周 大都會雪上加霜

MLB／薛則拉傷恐關機8周 大都會雪上加霜
智利女記者採訪遊行竟遭槍擊 爆頭亡

智利女記者採訪遊行竟遭槍擊 爆頭亡

熱門新聞

谷愛凌將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的大使。（取材自谷愛凌Instagram）

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

2022-06-08 00:04
NBA總冠軍賽第3戰，塞爾蒂克以116：100勝勇士，系列賽2：1領先。（路透）

1張圖／NBA總冠軍戰G3 塞爾蒂克116：100勝勇士

2022-06-08 23:34
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
Getty Images

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

2022-06-04 07:53

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著