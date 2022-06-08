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場邊人語／勝季困難 南加定亂

彭廣揚

●求勝心切的南加大棒球隊本季戰績25勝28敗，勝率只有47.2%。6月6日校方果斷宣布和現年52歲的總教練吉爾（Jason Gill）達成協議各奔前程。

吉爾只在南加大棒球隊領軍3個球季，戰績60勝59負，在羅耀拉大學（Loyola Marymount University）和南加大擔任總教練期間，戰績382勝344敗1和。

南加大於2019年6月14日宣布，成功地由加州洛杉磯的羅耀拉大學挖角，禮聘吉爾出任棒球校隊主教練。當年尋覓球隊新帥的過程只耗時16天。南加大公開表示，校方最在意的事，就是堅信勝利的精神，捍衛棒球隊的歷史地位，將盡一切努力依靠能人保持球隊的歷史相關性（historical relevance）。

當年南加大對於加州老鄉吉爾的明確認定標準，恰好也成為如今他黯然下課的原因，也就是球隊始終寄望他能夠持續招收新血，統領球隊團結奮發，不僅能夠積極地晉級季後賽，並且有機會在美國大學校際運動協會棒球年度總冠軍大賽（College World Series）亮相和奪標。

美國大學校際運動協會棒球年度總冠軍大賽從1947年起舉辦，每年固定於6月間在內布拉斯加州奧瑪哈市進行；今年度賽事於6月16日到27日對壘。2021年冠軍得主是密西西比州立大學，亞軍是范登堡大學；南加大歷年來過榮獲12次全國冠軍，是大學棒球運動天地的「洋基隊」，至今參加過21次年度總冠軍大賽。最近的一次奪冠是1998年6月6日，南加大隊以21比14力克亞里桑納州立大學，躍登第52屆大賽王座。

南加大棒球隊曾於1970年到1974年間，先後擊敗佛羅里達州大學、南伊大和亞里桑納州立大學（2次），連續4年蟬聯全國總冠軍。20世紀整個70年代，南加大棒球隊有5年稱霸全國。

這些年來，吉爾以球員的身分為富勒頓加州大學（Cal State Fullerton）效力鎮守內野，他的得意高足包括現年37歲，仍在洛杉磯道奇隊擔任內野手的透納（Justin Matthew Turner），以及於2013年9月29日賽後退休的聖地牙哥教士隊外野手柯塞（Mark Steven Kotsay）；柯塞在富勒頓加州大學就讀時，等於是如今「大學版的大谷翔平」，他於2021年12月21日，在沒有主教練經歷之下，成為奧克蘭運動家隊的主教練。

此時驪歌輕唱，畢業生事難忘，不料吉爾更是惆悵。

南加大 加州大學 洛杉磯

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