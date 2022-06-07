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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

場邊人語／三節好球 夫復何求

彭廣揚

下半場開始後12分鐘，金州勇士隊一番狂轟濫炸，延續52：50的領先勢頭，進一步開創107：88勝局。當家組織後衛柯瑞（Stephen Curry）連續第2場成為與賽雙方單場得分最多者。

6月5日傍晚，NBA西區霸主金州勇士隊在北加州舊金山主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊，主隊上半場僅以52：50領先，然而下半場第3節一口氣搶下35分，第4節開始時已以87：64超前，終場前10分鐘45秒，塞爾蒂克隊叫暫停並且換下主將，哨響時遂以19分告負。

這是塞爾蒂克隊在季後第4回合系列賽的首場失利。該隊將在波士頓再迎戰勇士隊兩次。

勇士隊在這場比賽7次和對方平手，8次相互領先，5名先發球員有4人的得分為雙位數，替補8人收穫35分，個人最多得到29分，最大領先差距29分，籃下得到40分，快攻得到12分，有12次失誤，因此失掉15分，還有25次助攻；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員只有2人的得分至少為17分，替補9人收穫37分，個人最多得到28分，最大領先差距9分，籃下得到24分，快攻得到13分，共有19次失誤，因此失掉多達33分，助攻有24次。

勇士隊全場絕對領先對手時間達到27分鐘44秒，而塞爾蒂克隊有14分鐘10秒。主隊86次出手投籃39次命中，命中率45.3%，三分球出手37次出手其中15次得分，命中率40.5%，而客隊80次出手投籃30次命中，命中率37.5%，三分球出手37次出手其中15次得分，命中率40.5%。

塞爾蒂克隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）仍是觀賽亮點，泰托姆上場34分鐘18秒，是全隊在場最久者，得到全隊最高的28分，19次出手投籃8次命中，三分球9次出手6次得分，罰球8次出手6次命中，還有6籃板球和3次助攻1次抄截。布朗則上場27分鐘37秒，收穫17分，為全隊次多；17次出手投籃5次命中，三分球9次出手3次得分，還有6個籃板球3次助攻。替補組織後衛懷特（Derrick Wite）也有12分進帳。

這場比賽精采片段在第3節；柯瑞上場12分鐘得到14分，9次出手投籃4次命中，命中率44.4%，三分球出手6次出手3次入網，命中率50%，罰球3投3中，還有2個籃板球1次抄截。替補得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole）雖然只上場1分鐘19秒，得到關鍵的6分，2次出手投籃2次命中，命中率100%，三分球出手2次出手2次入網，命中率100%，還有1次助攻。

今年的職籃季後賽，1-2-3-4是節奏，但是重拍在第3。

勇士 柯瑞 波士頓

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