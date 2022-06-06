場邊人語 /洛城挑戰 道奇破綻

紐約大都會 隊耗費3小時33分，面對5萬165名主場球迷，雙方共動用14名投手，大都會隊共擊出13支安打，終局以9：4擊敗洛杉磯道奇 隊

道奇隊的先發右投手布勒 (Walker Anthony Buehler)，現年27歲，近況良好，本季先發出場11次，戰績6勝2負，有過1次完全比賽和1次完封，場均防禦率3.84。然而布勒此次在主場登板，速球的控球的感覺找不著，只以65球(其中39次好球) 撐住2.1局，面對打者13次，送出3次三振和2次四壞球，被擊出5支安打，包括1支二壘安打和2支全壘打，責任失掉5分。

這是他在大聯盟效力6個球季105次先發中，上陣為時最短和表現最難堪的一次，也是生涯第2次在先發出場之後，沒有能夠讓對方9次出局而自己卻先退場。

道奇隊屬於美國職棒大聯盟 (MLB)國家聯會西區小組，6月4日晚間7時10紛起在洛杉磯道奇球場迎戰大都會隊，球隊剛剛完成例行賽季51場比賽，戰績為34勝17敗，而大都會隊同時戰績35勝18敗，雙方競先成為聯會領跑。這場夜戰的結果，雙方的先發投手登板都沒有超過4局，道奇隊在第9局上，眼見大勢已去，本來計畫調派27歲，左打右投的內野手麥金斯崔(Zach McKinstry) 出場投手，然而大聯盟修訂版的規則，規定只有在例行賽季球賽的比分差距達到6分以上，本來登錄為內野或者外野手的球員才能上場投球。道奇隊因此在主審裁判示意下，才由也是27歲的右投手菲力普斯 (Evan John Phillips ) 緊急熱身出場收拾。

道奇隊和大都會隊長期在大聯盟國家聯會較量；歷年以來道奇隊對抗大都會隊的戰績是354勝274負1和，在紐約市皇后區花旗球場出賽，戰績為25勝12敗，在洛杉磯道奇球場出賽，戰績為192勝129，上季雙方對壘結果道奇隊6勝1負，本季雙方對壘結果道奇隊2勝1負。

道奇隊的救援投手不僅未能及時伸出援手，反而因為失手而添亂。現年24歲的左投手布魯西爾(Justin Bruihl )，第 4局面對大都會隊的第7棒委內瑞拉籍三壘手艾思凱(Eduardo Jose Escobar)時，遭到擊出陽春全壘打；道奇隊的23歲委內瑞拉籍右投手葛拉泰羅 (Brusdar Xavier Graterol ) ，第7局面對大都會隊的第4棒一壘手阿隆索 (Peter Morgan Alonso)時，遭到擊出3分全壘打。

阿隆索單場兩轟，本季已有16支全壘打和53個打點，都是大聯盟最佳。