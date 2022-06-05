場邊人語／尾勁拉抬 決賽可待

反敗為勝，是一種消費方式，爽口又上癮。

美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 經過2460場例行比賽，6場附加賽事，4個回合82場季後賽較量，終於6月2日晚間，由波士頓 塞爾蒂克隊在北加州客場繳出驚人決賽開場白，以120：108擊敗賽前被看好的西區霸主金州勇士 隊。

塞爾蒂克隊的7名戰將(其中4名是先發) ，在第4節聯手得到40分，三分球共出手12次有9次命中。塞爾蒂克隊的中鋒霍福特（Alfred Horford） 4次出手投籃全部命中，得到雙方單節最高11分，組織後衛史馬特（Marcus Smart）也是2次出手投籃全部命中，得到10分，還有替補的得分後衛懷特（Derrick White）斬獲6分，先發得分後衛布朗（Jaylen Brown）單節有5次助攻。

反觀勇士隊的13名戰將(其中3名是先發) ，在第4節聯手只得到16分，個人最多得到5分，當家得分後衛湯普森（Klay Thompson）拿到5分，組織後衛柯瑞 （Stephen Curry）只有4分進帳，全隊三分球共出手8次只有2次命中。柯瑞在開賽12分鐘之內，曾經收穫全場最高的21分。

勇士隊全場絕對領先對手的時間其實長達37分鐘28秒，照理說贏球的勢頭良好，而塞爾蒂克隊占上風僅有7分47秒。上半場主隊46次出手投籃21次命中，命中率45.7% ，三分球出手24次出手其中11次得分，命中率45.8% ，而客隊44次出手投籃21次命中，命中率47.7% ，三分球出手21次出手其中9次得分，命中率42.9% 。

勇士隊在下半場主隊42次出手投籃18次命中，命中率42.9% ，三分球出手21次8次得分，命中率38.1% ，而客隊41次出手投籃22次命中，命中率達到53.7% ，三分球出手20次出手其中12次得分，命中率達到60% 。

勇士隊在第4節開始時，仍然以92：80領先，終場前5分鐘40秒時，雙分戰成103：103平手，主隊此後攻勢幾乎停滯，一直到終場前1分鐘9秒時，才以105：117回應。塞爾蒂克隊於21秒後換下所有主將。

波士頓塞爾蒂克隊這場捷報，提醒金州勇士隊，「任憑對手尾勁拉抬，因此造成自己尷尬落台」。