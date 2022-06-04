場邊人語／逆轉得勢 機不可失

終場前12分鐘，波士頓 塞爾蒂克隊狂轟濫炸，逆轉80比92的劣勢，開創120比108勝局。

6月2日晚間，西區霸主金州勇士 隊在北加州 主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊，主隊在上半場以54比56落後，雖於下半場第3節一口氣搶回38分；卻讓對方7名戰將在第4節聯手得到40分，終場黯然以12分敗陣。

這是勇士隊在季後第4回合系列賽的首場失利。該隊在前3回合，分別以16分、1分和25分拿到開門紅。

塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Alfred Joel Horford）搶盡鋒頭，上場32分鐘42秒，獨得全隊最高的26分，12次出手投籃9次命中，三分球8次出手只有2次落空，罰球3次出手2次命中，還有5次助攻1次抄截。防守專家組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）先發上場29分鐘55秒，得到18分，11次出手投籃7次命中，三分球7次出手4次破網，還有5個籃板球4次助攻2次抄截。

球隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）仍然克盡職責，泰托姆上場41分鐘35秒，是全隊在場最久者，然而僅得到12分，17次出手投籃3次命中，三分球5次出手1次得分，罰球7次出手5次命中，還有5籃板球和多達13次助攻1次抄截。布朗則是上場38分鐘，收穫24分，為全隊次多；23次出手投籃10次命中，三分球8次出手2次得分，還有7個籃板球5次助攻2次抄截和1次火鍋。

勇士隊在這場比賽5次和對方平手，9次相互領先，5名先發球員只有3人的得分為雙位數，替補8人收穫31分，個人最多得到34分，最大領先差距15分，籃下得到26分，快攻得到11分，有14次失誤，因此失掉21分，還有24次助攻；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員有4人的得分至少為12分，替補9人收穫32分，個人最多得到26分，最大領先差距15分，籃下得到34分，快攻得到12分，也有13次失誤，因此失掉10分，助攻有33次。

勇士隊全場絕對領先對手的時間其實長達37分鐘28秒，而塞爾蒂克隊僅有7分47秒。主隊88次出手投籃39次命中，命中率44.3%，三分球出手45次出手其中19得分，命中率42.2%，而客隊85次出手投籃43次命中，命中率50.6%，三分球出手41次出手其中21次得分，命中率達到51.2%。

這場比賽精彩片段在第4節；布朗上場11分鐘12秒得到10分，6次出手投籃4次命中，命中率66.7%，三分球出手3次出手2次入網，命中率66.7%，還有5個籃板球1次助攻。霍福特上場5分鐘46秒單節得到11分，4次出手投籃4次命中，命中率100%，三分球出手2次出手2次入網，命中率100%，還有2個籃板球1次助攻1次抄截。

相較之下，雖然勇士隊當家組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）全場得34分，然而在第4節只有4分進帳。