場邊人語／費城教練 難以棧戀

費城 費城人隊終於耗費3小時2分，以6比5擊敗舊金山巨人隊，中止5連敗。

費城人隊屬於MLB 國聯東區小組，6月1日在主場迎戰巨人隊，球隊剛剛完成例行賽季50場比賽後的戰績為21勝29敗；而這場夜戰的結果，指標性意義重大，不僅中止5月27日到31日連續5場敗仗。而且在50次較量之中，費城人隊有33次單場至少得分4分，在大聯盟表現最佳。

這也是費城人隊於6月旗開得勝；自從該隊於4月8日接戰後，4月份的戰績為11勝11敗，5月間戰績是10勝18負。5連敗是球隊本季至今最難堪的戰績。

主隊當晚的比賽只吸引2萬2213名球迷捧場，上座率僅有51%。費城人隊在第3局下先馳得點，第6局下先後依靠第7棒二壘手梅頓（Nicholas Maton）以及第1棒左外野手史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber）擊出全壘打，逆轉局勢勝出。該隊在本季之中只要先攻下分數，戰績是16勝11負。

梅頓的本季首轟帶有打點，右外野方向348英呎遠；他在MLB生涯至今只有3支全壘打，當晚第4局還以短打掩護隊友得分，締下2021年9月11日短打得分建功紀錄。

史瓦伯則是本季第12轟也帶有打點，朝右中外野方向高飛392英呎遠；他目前在MLB全壘打數排行第6名。史瓦伯的打擊次序是開路先鋒，不僅率先攻堅，而且有震撼效果，他的重砲打擊在本季已經有6次造成球隊領先。

費城人隊在比賽中還有2次盜壘成功。全隊本季累積36次盜壘32次成功，成功率為88.9%，在國聯球隊之中表現最佳，僅次於美聯芝加哥白襪隊的92%。

不過，費城人隊現年57歲的主教練吉拉迪（Joseph Elliott Girardi）是否繼續坐得住，已經成為熱門話題。

他在MLB執教10個球季1620場比賽，戰績910勝710敗，獲勝率56.2%，有34次遭到驅逐出場，1次贏得年度總冠軍。在應聘到費城費城人隊執掌兵符後歷經3個球季273場比賽，戰績132勝141敗，獲勝率只有48.4%，有7次遭到驅逐出場，只有1季贏球比率超過50%。

費城人隊本季薪資總和達到2億2450萬1474美元，有3名球員個人酬勞超過全隊薪資的十分之一。

球隊目前的戰績並沒有反映球隊投資 的效果。吉拉迪的指揮作戰於是有極大討論空間。