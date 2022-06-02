場邊人語／東岸雄師 西隅勇士

NBA西區第3種子金州勇士 隊，6月2日晚間6時起在加州舊金山 主場迎戰東區第2種子波士頓 塞爾蒂克隊；NBA今年度的總冠軍最快可以於6月10日誕生，最晚則是於6月19日產生。

勇士隊的66歲東主拉卡（Joseph Steven Lacob）在麻州波士頓郊區成長，從小收聽塞爾蒂克隊戰況直播長大。他於2010年7月出價4億5000萬元開始成為球隊主要擁有者之後，已經見證勇士隊衝擊年度總冠軍榮銜6次；他在入主勇士隊之前4年的2006年1月，也有過少數投資塞爾蒂克隊的經歷。塞爾蒂克隊於2008年6月17日以6戰4勝征服洛杉磯湖人隊奪得冠軍。

年度總冠軍的滋味從此常留在他心頭。他牢記時間操演是導師，嘗試錯誤是過程；因此在關鍵時刻做出決定更換主帥，請傑克森（Mark A. Jackson）下台，而由柯爾（Stephen Douglas Kerr）執掌兵符。2015年6月16日，勇士隊擊敗克里夫蘭騎士隊奪得年度總冠軍，柯瑞（Wardell Stephen Curry II）成為最有價值球員。

勇士隊是北美地區職業籃球、棒球、冰球和美式足球隊伍之中，第12支球隊在8年之內6次有幸出現在爭奪總冠軍大賽。

拉卡寄望勇士隊有朝一日能夠躋身男子職籃「皇家」之列，和洛杉磯湖人隊和波士頓塞爾蒂克隊戰史相提並論。

塞爾蒂克隊的6呎6吋小前鋒布朗（Jaylen Marselles Brown）出身舊金山灣區的柏克萊加大男籃隊，先發出賽34場，場均上陣時間27.6分鐘得到14.6分，11.1次出手投籃4.8次命中，命中率43.1%，三分球3次出手0.9次破網，命中率29.4%，罰球6.4次出手有4.2次破網，還有5.4個籃板球和2次助攻0.8次抄截0.6次火鍋。

布朗在今年季後賽發揮穩定，先發出賽18場，場均上陣時間17.7分鐘得到30.3分，22.2次出手投籃10.8次命中，命中率48.5%，三分球8.4次出手3.2次破網，命中率38.6%，罰球7.3次出手有5.5次破網，還有8.9個籃板球和4.6次助攻1.6次抄截0.6次火鍋。

塞爾蒂克隊的44歲奈及利亞裔總教練尤多卡（Ime Sunday Udoka）也曾效力舊金山大學男籃隊，先發出賽21場，場均得到1.6分，2.1次出手投籃0.5次命中，命中率24.4%，三分球0.7次出手0.1次破網，命中率13.3%，罰球0.8次出手有0.5次破網，還有2個籃板球和0.8次助攻0.3次抄截。

尤多卡於2021年6月28日應聘為塞爾蒂克隊的第18任總教練；2021年10月20日首次以球隊總教練的身分亮相，第1個賽季戰績為53勝16敗，勝率達到62.2%。

知己知彼，百戰易勝。問題是；誰人知己？誰人又知彼？