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場邊人語／紐約前鋒 力掃颶風

彭廣揚

紐約都會地區的職業運動天地，目前除了由洋基隊和大都會隊在MLB領跑之外，遊騎兵隊也在NHL季後賽連續闖關。

5月30日晚間，遊騎兵隊走訪北卡羅萊納州洛麗（Raieigh），雙方進行季後賽第2回合決定性的第7戰；遊騎兵隊在3節比賽都有進分，面對1萬8922名主場熱情球迷絲毫不受影響，在第1節就於4分鐘20秒之內，把握兩次「以多打少」（Power Play）機會得分，18名登上冰場球員都有積分，終場以6比2踢館成功，而且淘汰颶風隊出局。

在NHL的例行賽季，颶風隊原來是以54勝20負8場和局後見負116積分的戰績在東區和大都會小組稱雄，而遊騎兵隊則是以52勝24敗6場和局後失敗110積分，在東區和大都會小組排名第2。

遊騎兵隊在季後賽第3回合，排定首先於主場迎戰衛冕的坦帕灣閃電隊。

遊騎兵隊剛於5月15日在紐約市曼哈頓中城麥迪遜廣場花園（MSG） ，於季後賽第1回合決定性的第7戰，在延時階段以4比3擊敗來自賓州匹茲堡的企鵝隊晉級。當天是遊騎兵隊第16次在季後賽階段參加關鍵第7戰，也是2015年5月29日以來首次。遊騎兵隊的季後賽作戰史頁之中，曾經有4次都是處於3敗1勝的絕對劣勢之下逆轉勝出。

遊騎兵隊於5月18日晚間在客場展開季後賽第2回合對抗颶風隊的賽事，雙方先後各以2連勝開局，颶風隊拿下第5戰捷報，然而遊騎兵隊在最後2戰凱旋，造成颶風隊首次在季後賽時，於家鄉粉絲面前敗北。

該隊30日戰勝的關鍵，是現年26歲、來自俄羅斯莫斯科的當家守門員舍斯特尤金（Igor Olegovich Shestyorkin），全場37次成功撲救險球，其中第1節期間就有16次，救球率達到94.9%。另外一名功臣是在第1節和第3節都得分的左翼前鋒克雷德（Christopher James Kreider）。

克雷德現年31歲，左手持棍，在麻州成長，曾是波士頓學院的主攻球員，跟隨遊騎兵隊已經有8次季後賽季經驗，出戰94次，本季有14次，得到8分和3次助攻。舍斯特尤金則是NHL年度最佳守門員和最有價值球員獎項候選人。

坦帕灣閃電隊的當家守門員是也來自俄羅斯、現年27歲的瓦西列夫斯基（Andrei Andreyevich Vasilevskiy）。他有7次季後賽季經驗，出戰92次，本季有11次，得勝57次和32次敗仗，場均救球率92.5%。

舍斯特尤金和瓦西列夫斯基並不熟捻，他們此時在美國對決，有戲。

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