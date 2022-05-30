場邊人語／紅襪留爺 此其時也

波士頓紅襪隊例行賽季慢熱，因此影響和當家遊擊手波賈茲（Xander Bogaerts）的續約留人的談判。

紅襪隊已經完成例行賽季40場比賽，戰績只有18勝22敗，在美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會東區小組排名落後於紐約洋基 隊、坦帕灣光芒隊和多倫多藍鳥隊。紅襪隊於2021年球季的162場賽事，戰績92勝70負；2018年球季成績108勝54敗，贏球率66.7%；當年10月28日在加州 洛杉磯，在爭奪年度總冠軍的第5戰，以5比1拿下道奇 隊，第9次成為大聯盟總冠軍。

目前的競技勢頭，對於紅襪隊相當不利，評家認為球隊晉級的機會只有18.9%，除非團隊在8月3日之前，能夠相對地繳出一份亮麗的成績單。在本季的前40場賽事之中，有19場終局分差在2分之內；11場的分差為1分，8場的分差是2分。

波賈茲右投右打，是紅襪隊攻擊和防守超級戰將，來自加勒比海地區阿魯巴(Aruba)島，身高6呎2吋，今年10月1日年滿30歲，2013年8月20日在大聯盟首次亮相；他是於2009年8月23日首次和紅襪隊簽約，2019年3月31日簽下為期6年總價1億2000萬元的合約；不過他有權利在今年賽季結束後選擇跳脫這份合約，尋求更高身價待遇。

紅襪隊於今年例行賽季開始之前，曾經嘗試和波賈茲談判延續合約，但當時雙方並沒有達成結論，波賈茲表示在球季進行期間將要專心出戰，不會費心思考續約相關問題，如此他在賽季結束後，非常可能會成為自由市場上最搶手的球員之一。

波賈茲在紅襪隊效力的10個賽季當中，共榮獲4次銀棒(SilverSlugger)獎、3次入選全明星、2次榮獲大聯盟年度總冠軍。他至今出賽1154場4927次打席4428打數，擊出過1288支安打278次二壘安打15次三壘安打145支全壘打，平均打擊率.291，遭到三振903次四壞球保送418次，有627分打點。

他在本季出賽40場比賽時，有169次打席151打數，擊出過49支安打8次二壘安打4支全壘打，平均打擊率.325，遭到三振34次四壞球保送14次，累積17分打點、打擊三圍的成績單是.325/.385/.457。

他和來自多明尼加，現年25歲，右投左打的隊友三壘手狄佛斯(RafaelCalcanoDevers)，以及現年34歲，右投右打的指定打擊馬丁尼茲(JulioDanielMartinez)，並稱紅襪隊打擊「三劍客」(ThreeMusketeers)。