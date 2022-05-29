場邊人語／連戰失利 捧場無力

同樣是來自加州 ，代表南加州洛杉磯的道奇隊，在主場20次出賽之後，累積上座已經達到95萬5324人次 ，場均入座4萬7766人；然而代表北加州奧克蘭 的運動家隊，也在主場20次出賽後，累積上座只有16萬3301人次 ，場均入座8165人。

美國職棒大聯盟(MLB)的上座紀錄，指的是單場賣票總數，並不是當天真正持票進場總數。換句話說，每場比賽的進場人數，有可能還少於購票人數。大聯盟在本球季開始之後，30支球隊目前場均人數為2萬4935人。

來自舊金山東灣的奧克蘭隊，本來和突擊者美式足球隊，以及金州勇士 籃球隊，都是以奧克蘭為主場的職業運動隊伍，但是到如今，勇士隊主場卻已經遷移到舊金山，突擊者隊也在內華達州拉斯維加斯興進嶄新的家。

運動家隊於1901年成軍，前身是費城運動家隊和堪薩斯運動家隊，1968年球季起以奧克蘭為主場，獲勝次數超過4450場，整個作戰歷史勝場超過9150次。球隊入駐奧克蘭之後，有21次晉級季後賽，4次奪得年度總冠軍榮銜 (1972、1973、1974、1989)。自從2012年以來，球隊有6次進入季後賽，可惜無緣大獎。

屬於大聯盟美國聯會的運動家隊，在2021球季參加162場賽事，戰績86勝76敗，獲勝率為53.6%；該隊在這個例行賽季至今43次出賽，戰績只有17勝26負，獲勝率只有39.5%，是1979年球季以來表現最差勁者。當年球隊的戰績為54勝108唄。

越來越多的東灣區域球迷對於運動家隊感到意興闌珊，有三個主要原因，首先就是球隊的存在持續是個懸念，到底奧克蘭地方議會和港口主管單位會不會及時審批通過球場開發提案？還是球隊因此不得不永久性搬遷到拉斯維加斯？其次，球迷、球員和傳播媒體，一直都對於60歲的億萬富翁東主費雪 (John Joseph Fisher) 管理方式不解，因為他常年從來不公開針對公共信任議題表態，尤其缺乏主動、積極和大家互動。當然，最讓球迷提不起勁的事，就是他似乎並沒有贏球的熱情，對於招聘良才和慰留幹才，著力不顯。

運動家隊最近一次戰績出現單季97敗，是在1997年球季，而最近的一次球季百勝，是2002球季的103勝。

不是球迷勢利，是球隊必須給力。