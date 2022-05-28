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場邊人語／鋒將稱職 勇士伸志

彭廣揚

金州勇士隊6呎7吋小前鋒威金斯（Andrew Christian Wiggins）以及6呎9吋大前鋒兼中鋒魯尼（Kevon Grant Looney），是團隊在季後賽過關斬將的關鍵力量。

魯尼生於威斯康辛州密爾瓦基，是洛杉磯加大校友，著名的學長是「天鈎」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）；現年26歲的他2015年6月25日參加NBA年度選秀，由金州勇士隊於第1輪30順位選中，2016年1月27日正式亮相。

魯尼已在例行賽季累積7季367場比賽，其中150場先發，2次隨隊榮獲年度總冠軍。場均上陣時間16.4分鐘，得到4.7分4.8個籃板球1.4次助攻，投籃命中率56.7%三分球命中率17.2%。這個例行賽季他還是全勤，82場賽事都出場。

他至今在季後賽累積有3季56場比賽，其中14場先發，第3次隨隊爭取年度總冠軍榮銜。場均上陣時間19.4分鐘，得到5.7分5個籃板球1.2次助攻，投籃命中率64.1%。他在今年季後賽季已經有8場先發，超過以前總共6次先發總和，場均上陣時間19.1分鐘，得到6分7.1個籃板球1.9次助攻，投籃命中率達到69.1%。

威金斯生於加拿大安大略省多倫多，是堪薩斯大學校友，著名的學長是張伯倫（Wilton Norman Chamberlain）；他現年27歲，2014年6月26日參加NBA年度選秀活動，由克里夫蘭騎士隊於第1輪第1順位狀元籤選中，2014年10月29日正式亮相。

他已在例行賽季累積有8季598場比賽，全部先發；1次當選全明星。場均上陣時間35分鐘，得到19.3分4.4個籃板球2.3次助攻，投籃命中率44.8%三分球命中率35%。今年例行賽季在73場賽事拿過1次「兩雙」，場均上陣時間31.9分鐘，得到17.2分4.5個籃板球2.2次助攻1次抄截，投籃命中率46.6%，三分球投籃命中率39.3%。在今年季後賽已有14次先發，超過以前總共5次的先發作戰經驗，場均上陣時間32.9分鐘，得到15.9分6.9個籃板球1.7次助攻，投籃命中率有48.6%，三分球投籃命中率39.7%。

魯尼和威金斯的成長故事，雖然不如「浪花兄弟」（The Splash Brothers）令人朗朗上口，但是在季後賽階段，中看更重用。

季後賽 勇士 洛杉磯加大

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