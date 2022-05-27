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NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

場邊人語／嚴防猛攻 綠衫成功

彭廣揚

●邁阿密熱火隊的東區稱冠道路，已經由坦途、轉彎到崎路。

5月25日晚間，名列NBA東區第1種子的邁阿密熱火隊讓1萬9819名主場球迷頗感失望。熱火隊接戰東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊，主隊在第1節僅攻下19分，但上半場以42：37領先，客隊於下半場奮起逆轉，第3節和第4節分別獲得32分和24分，塞爾蒂克隊終場以93：80得勝。在季後賽第3回合以3勝2負力爭晉級。

熱火隊於上個球季季後賽第1回合就以4連敗遭到密爾瓦基公鹿隊淘汰。塞爾蒂克隊則是在第1回合以1勝4敗遭到輸給布魯克林籃網隊。

熱火隊在這場比賽再次領教對手的窒息式防守功夫，3次和對方平手，4次相互領先，5名先發球員只有4人得分，其中2人的得分為雙位數，替補6人收穫38分(其中1人得分上雙)，最大領先差距7分，籃下得到40分，快攻得到5分，有12次失誤，因此失掉14分；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員有3人的得分為雙位數，其中2人至少獲得22分，替補8人收穫19分，個人最多得到25分，最大領先差距23分，籃下得到36分，快攻得到13分，有15次失誤，因此失掉17分。

熱火隊上半場表現不佳，團隊48次出手投籃18次命中，命中率37.5%，三分球21次出手4次得分，命中率只有19%，全場有多達94次出手投籃機會，但是只有30次命中，命中率31.9%，三分球45次出手7次得分，命中率只有15.6%。而塞爾蒂克隊在上半場團隊34次出手投籃13次命中，命中率38.2%，三分球16次出手4次破網，命中率25%，全場71次出手投籃33次命中，命中率達到46.5%，三分球33次出手10次破網，命中率也有30.3%。

塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Alfred Joel Horford）上場39分鐘20秒，獨得16分，8次出手投籃5次命中，三分球3次出手2次落空，罰球7次出手5次命中，還有7個籃板球5次助攻1次抄截2次火鍋。組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）回陣後，先發上場23分鐘42秒，得到5分，5次出手投籃1次命中，三分球3次出手2次落空，罰球2次出手都命中，還有5個籃板球4次助攻。

球隊得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）仍是得分核心。泰托姆上場44分鐘25秒，獨得22分，20次出手投籃7次命中，三分球8次出手2次得分，罰球8次出手6次命中，還有12個籃板球9次助攻。布朗上場39分鐘50秒，收穫25分，為全場最多；19次出手投籃10次命中，三分球9次出手5次得分，還有4個籃板球1次助攻1次抄截和1次火鍋。

熱火隊6呎7吋小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）上場40分鐘21秒，只得到13分，先發中鋒阿德巴約（Edrice Femi Adebayo）上場38分鐘20秒，得到全隊最高的18分。

季後賽 波士頓 布魯克林

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