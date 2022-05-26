場邊人語／惜敗客場 勇士轉仗

●翻身仗是可遇不可求。

5月24日晚間，西區第3種子金州勇士 隊又在德州面對2萬810名北加州 客場球迷眼前對抗西區第4種子達拉斯獨行俠隊，主隊在上半場是以62：47領先，客隊雖然於下半場第4節一口氣攻下39分；雙方於終場前1分鐘3秒時，戰成107：117，獨行俠隊的組織後衛唐西奇（Luka Dončić）2次罰球都得分，終場以119：109勝出。

這是勇士隊在季後3回合來首場失利。獨行俠隊在前3次對抗，分別以25分、9分和9分敗陣。

勇士隊在這場比賽4次和對方平手，6次相互領先，5名先發球員其實有4人的得分為雙位數，替補6人收穫多達51分，個人最多得到20分，最大領先差距4分，籃下得到44分，快攻得到11分，有8次失誤，因此失掉9分；獨行俠隊在這場比賽5名先發球員也有4人的得分為雙位數，替補5人收穫33分，個人最多得到30分，最大領先差距29分，籃下得到36分，快攻得到10分，也有8次失誤，因此失掉6分。

勇士隊絕對領先對手的時間只有4分鐘5秒，而獨行俠隊長達40分14秒。主隊82次出手投籃41次命中，命中率50%，三分球出手多達43次出手其中20次得分，命中率46.5%，客隊84次出手投籃41次命中，命中率48.8%，三分球出手28次出手其中10次得分，命中率35.7%。

獨行隊的6呎7吋當家後衛唐西奇，已經連續3場出戰勇士隊個人至少得到30分，當晚上場37分鐘42秒得到30分，26次出手投籃10次命中，命中率38.5%，三分球出手11次出手3次得分，命中率27.3%，罰球10次出手7次命中，命中率70%，還有14個防守籃板球9次助攻2次抄截2次火鍋，有3次失誤，替補組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie）上場27分鐘38秒得到10分。

金州勇士隊當家組織後衛柯瑞 （Wardell Stephen Curry II）上場時間32分鐘34秒得到20分，16次出手投籃7次命中，命中率43.8%，三分球5次出手2次破網，命中率40%，罰球5次出手有1次落空，還有5個籃板球和8次助攻1次抄截。

6呎7吋先發小前鋒威金斯（Andrew Christian Wiggins）上場30分鐘32秒得到13分，替補得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole）則是上場28分鐘36秒得到14分。

勇士隊還有2次機會在主場取勝獨行俠隊晉級。