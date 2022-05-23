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場邊人語／世足盛事 三地成事

彭廣揚

2026年FIFA世界杯男子足球賽，將由美國、加拿大和墨西哥主辦；各個階段比賽城市和場館預定6月16日在紐約市公開宣布。 

國際足協原訂在5月中旬做出決定。 

美國有16個地區17處場館候選，期望最終有10到12個城市入選，墨西哥可能有3座球場館待選，加拿大則寄望有2個或者3個場館受用。美國加州洛杉磯和墨西哥首都、北美洲人口最多的城市墨西哥城，正在積極爭取成為主辦開幕和閉幕典禮的城市。 

新澤西州的大都會人壽保險球場 (MetLife Stadium)、德州阿靈頓的美國電話暨電報球場(AT &T Stadium)、喬治亞州亞特蘭大的奔馳球場(Mercedes – Benz Stadium) ，以及加州洛杉磯的玫瑰碗球場 (Rose Bowl) 和社會金融球場 (SoFi Stadium)，都寄望成為這項大規模國際賽事的主要競技場館。 

美國的伊利諾州的芝加哥、明尼蘇達州的明尼亞波斯、北卡羅萊納州的夏洛特、內華達州拉斯維加斯、猶他州鹽湖城、佛羅里達州坦帕灣，以及加拿大魁北克省蒙特利爾，都由於財務、稅務和行政等各種原因裹足不前。 

美國美國地區候選的場地，主要是使用中的美國職業美式足球大聯盟(NFL) 球隊的主場；包括馬里蘭州巴爾迪摩內港區烏鴉隊的主場、俄亥俄州辛辛那提猛虎隊的主場、科羅拉多州丹佛野馬隊的主場、麻州波士頓郊區新英格蘭愛國者隊的主場、德州休士頓的德州佬球隊主場、賓州費城老鷹隊的主場、北加州舊金山49人隊的主場、華盛頓州西雅圖海鷹隊的主場、佛羅里達州邁阿密海豚隊的主場和奧蘭多的露營世界球場 (Camping World Stadium)、田納西州納許維爾泰坦隊的主場，以及密蘇里州坎薩斯城酋長隊得主場。 

國際足協考量個別場館候選的條件，主要是場地位置、場地容量、場地尺寸、場地表面(自然或者人工草皮)場地興建或者整修年份、男女廁所數量和方便程度，以及過往舉辦運動賽事經驗。

墨西哥 加州 德州

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