場邊人語／孤軍獨鬥 熱火不夠

這天晚上的話題不是邁阿密熱火隊的6呎7吋小前鋒巴特勒 (Jimmy Butler III) 表現不好，而是他還能不能一直這樣好？

5月19日晚間8時30分起，東區第1種子的邁阿密熱火隊，在2萬100名主場爆滿球迷面前，迎戰東區第2種子的波士頓 塞爾蒂克隊，客隊在上半場收穫70分，並且以70比45遙遙領先，下半場第3節和第4節雙方都分別獲得26分和31分，塞爾蒂克隊終場以127比102狂勝。

球迷目前的懸念，是熱火隊在這回合的比賽過程之中，究竟會是你來我往戰到第7役，還是在第5役就不支棄械？

在波士頓塞爾蒂克隊的中鋒霍福特 (Alfred Joel Horford)，以及組織後衛史馬特(Marcus Osmond Smart) 於19日都回陣後，熱火隊的中流砥柱巴特勒 (Jimmy Butler III)個人上場32分鐘30秒，獨得全場最高的29分，18次出手投籃11次命中，命中率61.1% ，三分球3次出手2次落空，命中率33.3%，罰球8次出手6次命中，還有6個籃板球3次助攻1次抄截，第3節得到16分 ，上半場也拿到13分。

熱火隊在這場比賽1次和對方平手，1次相互領先，5名先發球員只有2人的得分為雙位數，替補7人收穫42分(其中2人得分上雙)，最大領先差距10分，籃下得到42分，快攻得到8分，有15次失誤，因此失掉20分；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員也有3人的得分為雙位數，替補7人收穫37分，個人最多得到27分，最大領先差距34分，籃下得到30分，快攻得到12分，有10次失誤，因此失掉9分。

熱火隊在上半場表現難堪，團隊44次出手投籃18次命中，命中率40.9% ，三分球19次出手6次落空，命中率31.6%，全場86次出手投籃38次命中，命中率44.2% ，三分球34次出手10次得分，命中率29.4%。而塞爾蒂克隊在上半場10次罰球全部命中，團隊41次出手投籃24次命中，命中率達到58.5% ，三分球19次出手12次破網，命中率高達63.2%，全場84次出手投籃43次命中，命中率達到51.2% ，三分球40次出手20次落空，命中率也有50%。

巴特勒在4月17日起進行的季後賽 ，單場最少在陣30分鐘20秒，最久達到42分鐘37秒，最多得到45分，至少有過15分；有4次單場比賽至少得到36分，其中3次告捷。

面對擅長防守的塞爾蒂克隊，巴特勒和熱火隊如何及時發揮團隊攻守戰力，應是接下來比賽重要的課題。