場邊人語／應付巨棒 球場妙方

休士頓太空人 17日晚間作客波士頓芬威球場（Fenway Park），全場敲出6支全壘打，其中第2局單局就打出5發全壘打，終場以13：4狂勝。好奇的球迷不禁要問，「綠怪物」（The Green Monster）怎麼了？

太空人隊在第2局上首先由第4棒左外野手艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）擊出360英尺遠的陽春砲，第6棒右外野手塔克（Kyle Daniel Tucker）擊出413英尺遠的右外野全壘打、第7棒游擊手佩尼亞（Jeremy Joan Peña）擊出411英尺遠的左外野全壘打、第3棒指定打擊布蘭特利（Michael Charles Brantley）揮出405英尺遠的右外野全壘打，以及第5棒一壘手古利爾（Yuli Gurriel）擊出381英尺遠的左中外野全壘打，造成太空人隊單局就以5發全壘打得9分奠定勝利基礎。

紅襪隊當晚也於第1局和第3局擊出過2支全壘打。

艾瓦瑞茲目前已經揮出12支全壘打，而太空人隊團隊在例行賽季已經貢獻56次紅不讓。

MLB最近一次出現單局5轟，是紐約洋基 隊於2020年9月17日在主場迎戰多倫多藍鳥隊時。

全壘打多寡是大聯盟賽事吸引球迷捧場的關鍵；大聯盟和所屬的每支球隊都密切地關注主隊和客隊在特定球場打擊表現，尤其是一般球員揮出全壘打的難易程度，以及一壘安打、二壘安打和三壘安打的可能性。

目前對於打擊者有利的場地，分別是芝加哥 白襪隊、芝加哥小熊隊、底特律老虎隊、亞特蘭大勇士隊、多倫多藍鳥隊、舊金山巨人隊、辛辛那提紅人隊、德州遊騎兵隊、西雅圖水手隊、科羅拉多洛磯隊、洛杉磯道奇隊、邁阿密馬林魚隊、紐約洋基隊和聖路易紅雀隊的主場。

芬威球場的「綠怪物」場地特色，造成任何來訪球隊都必須要精細盤算，該場地最多容納量為4萬7627人，日場滿座3萬7305人，夜場可達3萬7755人。左外野距離本壘310英尺（94.5公尺），中外野距離本壘389英尺9英英吋（118.8公尺），右外野距離本壘302英尺（92公尺），界牆的高度有60英尺（18.3公尺），左中外野距離本壘379英尺（115.5公尺），右中外野最遠距離本壘420英尺（128公尺），右中外野最近距離本壘380英尺（115.8公尺）。

日前，巴爾迪摩金鶯隊才為了改變場地的「利打」局面，特別採取行動加長左外野30英尺縱深和加高界牆，從7英尺達到13英尺。在此之前，金鶯隊的主場左中外野界牆正是大聯盟各支球隊中最低的。