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場邊人語／圍堵獨俠 勇士拿下

彭廣揚

金州勇士隊6呎7吋小前鋒維金斯（Andrew Christian Wiggins）全場如影隨形，讓達拉斯獨行俠隊獨行俠隊當家組織後衛唐西奇（Luka Dončić）一籌莫展。勇士隊圍堵策略宣告成功。

5月18日晚間，西區第3種子金州勇士隊在1萬8064名北加州主場球迷加油下迎戰西區第4種子達拉斯獨行俠隊，主隊在上半場以54比45小幅領先，下半場第3節一口氣攻下34分；雙方於終場前11分鐘29秒戰成69比90，獨行俠隊雖然於哨響前3分鐘16秒，連續5次出手得逞，然而最後只得以87比113明顯分差認輸。

自從2015年以來，勇士隊季後系列賽首役累積戰績是21勝2敗，這也是最近連續13次在主場出席系列賽首戰馬到成功。

此外，勇士隊在本季後賽作東，已經7次告捷。

獨行隊6呎7吋得分之鑰唐西奇上場34分鐘53秒只得到20分，這是他個人於季後賽11場以來得分新低，18次出手投籃6次命中，命中率33.3%，三分球出手10次出手7次落空，命中率30%，罰球8次出手5次命中，還有7個籃板球4次助攻1次抄截，有7次失誤，第2節得到10分，整個下半場只拿到2分。

維金斯上場35分鐘9秒得到19分，17次出手投籃8次命中，命中率47.1%，三分球8次出手3次破網，命中率37.5%，罰球2次出手都落空，還有5個籃板球3次助攻1次抄截。柯瑞（Wardell Stephen Curry II）只上場30分鐘44秒就得到21分，16次出手投籃7次命中，命中率43.8%，三分球9次出手3次破網，命中率33.3%，罰球7次出手3次落空，還有多達12個籃板球4次助攻1次抄截。

替補組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie）上場23分鐘35秒得到17分，11次出手投籃5次命中，命中率45.5%，三分球9次出手3次落空，命中率42.9%，罰球5次出手4次命中，還有1個籃板球2次助攻。替補得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole）則是上場26分鐘19秒得到19分。

勇士隊在這場比賽2次和對方平手，4次相互領先，5名先發球員人人得分為雙位數，替補7人收穫37分，個人最多得到21分，最大領先差距30分，籃下得到44分，快攻得到18分，有15次失誤，因此失掉18分；獨行俠隊在這場比賽5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補8人收穫33分，個人最多得到20分，最大領先差距2分，籃下得到32分，快攻得到7分，有13次失誤，因此失掉15分。

勇士隊絕對領先對手的時間達到45分鐘41秒，而獨行俠隊只有32秒。

勇士 季後賽 加州

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