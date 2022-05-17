場邊人語／丟盔棄甲 就此暑假

密爾瓦基公鹿隊和鳳凰城太陽隊先後搶7失敗，暑假就從今日開始。

5月15日午後，東區第3種子密爾瓦基公鹿隊造訪波士頓，在1萬9156名客場球迷關注下對抗東區第2種子塞爾蒂克隊，公鹿隊在第2節和第4節比賽只分別得到17分，但是主隊於第3節和第4節卻各自收穫31分和30分，塞爾蒂克隊終場以109：81明顯分差淘汰意圖衛冕年度總冠軍榮銜的公鹿隊，絕對領先對手的時間達到28分鐘4秒。

塞爾蒂克隊的6呎6吋大前鋒威廉 斯（Grant Dean Williams）全場得到27分，包括前所未見的季後賽 單場18次三分球出手和7次得分。他在第3節獲得兩隊最多的11分，第4節也有5分進帳。

公鹿隊在這場比賽2次和對方平手，8次相互領先，5名先發球員有3人的得分為15分以上，替補8人收穫16分，個人最多得到15分，最大領先差距10分，籃下得到48分，快攻得到17分，有13次失誤，因此失掉11分。而塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員有4人得分為雙位數，替補8人收穫23分，個人最多得到27分，最大領先差距28分，籃下得到26分，快攻得到8分，有14次失誤，因此失掉18分，可是助攻有29次，團隊三分球55次出手22次得分，命中率40%，而公鹿隊33次三分球嘗試只有4次收成。

公鹿隊大前鋒「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上場43分鐘9秒，26次出手投籃10次命中，命中率38.5%，4次三分球出手1次命中，6次罰球4次命中，摘得20次籃板球並且有9次助攻2次抄截1次火鍋，共得到25分；其中第1節就有10分進帳。公鹿隊的先發組織後衛哈勒戴（Jrue Randall Holiday）上場40分鐘57秒， 21次出手投籃9次命中，命中率42.9%，6次三分球出手全部白卷，4次罰球3次命中，摘得5次籃板球，並有8次助攻2次抄截，得到21分。

士氣旺盛的達拉斯獨行俠隊當晚到訪亞里桑納州客場，挑戰西區第1種子鳳凰城太陽隊，結果居然在全場1萬7071名球迷驚嘆之下，以123：90懸殊比數痛宰對手，取得晉級季後賽第3回合資格。

西區第4種子的達拉斯獨行俠隊在這場比賽一路領先，5名先發球員有2人的得分超過24分，替補9人收穫多達48分，個人最多得到35分，最大領先差距46分，籃下得到40分，快攻得到3分，有12次失誤，因此失掉13分。而太陽隊在這場比賽5名先發球員有2人的得分為雙位數，替補9人收穫53分，個人最多得到12分，籃下得到38分，快攻得到9分，有12次失誤，因此失掉15分，此外，太陽隊在上半場就以27：57落後。

獨行俠隊先發組織後衛唐西奇（Luka Dončić）雖然只上場30分鐘24秒，19次出手投籃12次命中，命中率達到63.2%，11次三分球出手6次命中，5次罰球5次命中，摘得10次籃板球有4次助攻2次抄截，得到兩隊最高的35分。