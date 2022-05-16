場邊人語／勇士晉級 憑藉空襲

灰熊隊東奔西跑，終於抵擋不住勇士 隊狂轟濫炸。

5月13日晚間7時30分起，名列西區第3種子的金州勇士隊，在1萬8064名主場球迷期待之餘，於北加州主場迎戰排名西區第2種子的曼斐斯灰熊隊，主隊在第1節和第ˋ節比賽分別得到30分和32分，利用對手在第4節只有收穫19分的機會，以110：96取勝，在季後系列比賽已4勝2負晉級第3回合。

灰熊隊的先發組織後衛莫蘭特(Temetrius Jamel Morant)受傷未上場；灰熊隊最近一次是於2015年5月15日晚間在主場，也是在季後賽 第回合第6戰，以95：108遭到勇士隊淘汰出局。

勇士隊在這場比賽汲取11日兵敗39分的教訓，不敢任由對方制空。雙方7次平手，13次相互領先，5名先發球員有4人的得分為雙位數，替補3人收穫15分，個別球員最多得到30分，最大領先差距16分，籃下得到36分，快攻得到23分，有多達19次失誤，因此失掉18分；灰熊隊的5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補4人收穫18分，個人最多也是得到30分，最大領先差距7分，籃下得到34分，快攻得到15分，有7次失誤，因此失掉7分。勇士隊絕對領先對手的時間達到36分鐘41秒。

勇士隊的6呎9吋(206公分) 中鋒魯尼(Kevon Grant Looney)是球隊勝出的關鍵人物， 上場35分鐘12秒， 雖然7次出手投籃2次命中，命中率28.6% ，並且沒有三分球出手和罰球 ，然而摘得22次籃板球(第4節有8次) 並且有5次助攻(第4節有4次)1次火鍋，共得到4分。

勇士隊現年34歲，身高6呎2吋 (188公分) 先發組織後衛柯瑞 (Wardell Stephen Curry II)，全場在陣40分鐘13秒，27次出手投籃10次得分，命中率37%，三分球17次出手投籃6次得分，命中率有35.3%，罰球4次出手3次得分，命中率75%，收穫29分(第4節有11分)，還有7個籃板球5次助攻 1次抄截2次火鍋。柯瑞加盟職籃之後，歷年來在季後賽有96次單場得分在20分以上。

勇士隊的得分後衛湯普森 (Klay Alexander Thompson) 則上場42分鐘6秒，是全隊在場最久的球員，22次出手投籃11次命中，命中率達到50% ，三分球14次出手8次命中，命中率達到57.1% ，並且摘得8次籃板球有2次助攻3次火鍋，共得到30分；其中第3節就有10分進帳。這些年來，他在季後賽已經有15次單場得分在30分以上。

此外，勇士隊全隊三分球53次出手投籃20次得分，命中率37.7%，以及70個籃板球，相逼之下，灰熊隊雖然團隊三分球36次出手投籃15次得分，命中率有41.7%，可是只有44個籃板球。

及時奪回制空權，是習慣打小球的勇士隊勝利方程式。