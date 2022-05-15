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場邊人語／關門有縫 公鹿急蹦

彭廣揚 

波士頓塞爾蒂克隊的小前鋒泰托姆 (Jayson Christopher Tatum)，這晚獨得46分，是密爾瓦基公鹿隊目前「關門」最大的障礙。 

5月13日晚間7時30分起，名列東區第3種子的密爾瓦基公鹿隊，在1萬7681名主場球迷加油下，於威斯康辛州主場接戰排名東區第2種子的波士頓塞爾蒂克隊，客隊在4節比賽每節收穫都比主隊多；公鹿隊於哨響前11分鐘35秒就是以70：82落後，可是終場前1分鐘24秒時雙方差距達到13分，公鹿隊於是換下先發球員，塞爾蒂克隊遂以108：95高奏凱歌。雙方在季後系列賽戰績都是3勝3負。 

公鹿隊在這場比賽1次和對方平手，4次相互領先，5名先發球員只有2人的得分為雙位數，替補8人收穫21分，個別球員最多得到44分，最大領先差距5分，籃下得到48分，快攻得到15分，有11次失誤，因此失掉8分；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員有3人的得分超過21分，他們合計得到89分；此外，替補5人收穫15分，個人最多得到46分，最大領先差距18分，籃下得到34分，快攻得到6分，有8次失誤，因此失掉10分。塞爾蒂克隊絕對領先對手的時間達到43分鐘39秒。 

塞爾蒂克隊的小前鋒泰托姆 共上場42分鐘43秒，是雙方上陣最久的球員。他把握各種得分機位，32次出手投籃17次命中，命中率達到53.1% ，三分球15次出手7次命中，命中率有46.7% ，7罰5進，摘得9次籃板球有4次助攻，共得到46分，其中第3節、第4節分別得到12分和16分。 

他在第4節出場8分鐘13秒，7次出手投籃5次命中，命中率達到71.4% ，三分球3投2中，命中率達到66.7%，罰球有5次出手4命中，還有1個籃板球，得到關鍵的16分。塞爾蒂克隊在球賽的最後12分鐘收穫26分。泰托姆在例行賽季單場有3次得分超過40分。 

公鹿隊的大前鋒「字母哥」安戴托昆波 (Giannis Antetokounmpo) 表現其實和泰托姆不相上下， 上場40分鐘49秒，是全隊在陣次久的球員； 30次出手投籃14次命中，命中率46.7% ，3次三分球出手2次命中(上半場1投1中) ，命中率66.7%，15次罰球14次命中，命中率93.3% ，摘得20次籃板球(第4節有7次) 並且有6次助攻1次抄截，共得到44分；其中第1節就有17分進帳，前2節20分鐘5秒就已經入袋21分。 

波士頓 字母 威斯康辛州

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