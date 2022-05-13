場邊人語／密爾瓦基 完全打擊

密爾瓦基釀酒人隊的指定打擊葉力奇（Christian Stephen Yelich）完成個人第3次完全打擊（Hit for the cycle）；這是MLB 在本例行賽季兩度出現無安打比賽之後，首次有完全打擊上演。

5月11日午後，效力於密爾瓦基釀酒人隊、現年30歲又157天的外野手葉力奇在本季第31次以第3棒出場時，妥善使用3小時26分鐘，以5個打數擊出4支安打，得到2分和3個打點，打擊率.259，締下MLB本季首次完全打擊。

葉力奇至此完成個人生涯第3次完全打擊；完全打擊是職業棒球打擊者的終極目標，打者必須善用有限的打數，不分次序完成落點既要好、跑壘必須快的全壘打、一壘安打、二壘安打和三壘安打。

在葉力奇之前，MLB歷年來只有5位打者曾經擁有3次完全打擊紀錄。分別是現年28歲，仍然在役的洛杉磯道奇隊內野手透納（Trea Vance Turner）、來自多明尼加，剛退役的三壘手貝爾崔（Adrián Beltré）、生於紐約長眠於加州 的赫曼（Babe Floyd Caves Herman） 、紐約洋基隊的穆賽爾（Robert William Meusel）、辛辛那提紅人隊前輩萊利（John Good Reily）。

葉力奇於2018年8月29日在走訪俄亥俄州 客場時，擔任第2棒上場，6次打擊有6支安打，完成生涯首次完全打擊，得到2分有3個打點，打擊率.319，協助球隊在第10局以13比12險勝紅人隊。當年9月18日，他又演出單季第2次完全打擊，這回是在威斯康辛州主場，還是擔任第2棒，4次打擊有4支安打，又是把握機會完全打擊，得到1分有4個打點，打擊率.318，協助球隊以8：0大勝紅人隊。

辛辛那提紅人隊最終在主場1萬1851名球迷關注下，以14：11技壓密爾瓦基釀酒人隊。雙方都屬於MLB國聯中區小組；釀酒人隊曾於5月4日晚間在主場以18比4擊敗紅人隊。葉力奇單季兩度完全打擊，在大聯盟史上是第5位。此外，他還是自從1908年以來僅有可以在4年之間完成過2次以上完全打擊的打者。

葉力奇3次演出完全比賽，對手恰巧都是紅人隊，令人嘖嘖稱奇。

他在11日岀賽之前，個人打擊數據只有打擊率.234、上壘率.339與長打率.411，賽後這些數據改進到打擊率.259、上壘率.356與長打率.482。

他在比賽第1局就揮出場外二壘安打，第3局擊出左外野372英尺遠，有2分打點的全壘打，第5局擊出一壘安打，掩護隊友攻占三壘，第7局中外野方向高飛球遭到接殺，第9局揮出本季首支三壘安打。