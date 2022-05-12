場邊人語：光芒欠奉 天使完封

他左手投球，速球不夠快（92.3 mph），曲球有夠慢（72.6 mph），但是滑球和變化球混成變化多，獨力讓對方終場掛零。

5月10日晚間，效力於MLB洛杉磯天使 隊、現年22歲又306天的先發左投德梅斯（Reid Kristien Detmers）本季第6次先發，有效率的使用2小時19分鐘，以108球數、其中68個好球，完成9局任務無失分，不僅為球隊拿下第21勝，也締寫大聯盟本季首場由單一投手完成的無安打比賽。

洛杉磯天使隊在主場3萬9313名球迷驚呼之中，以12：0完封坦帕灣光芒隊。

德梅斯成為16年以來，大聯盟又見一名年僅22歲的投手單場完封對方。來自委內瑞拉，當時代表佛羅里達馬林魚隊出賽的右投桑契斯（Aníbal Alejandro Sánchez）曾於2006年9月6日在主場1萬2561名球迷見證之下，以103球數，其中67個好球，主投9局以2比0完封亞里桑納響尾蛇隊；他是1984年2月27日出生。

德梅斯因此也是天使隊隊史上，半個世紀以來年紀最輕完成無安打比賽的左投手。來自田納西州的左投手萊特（Clyde Wright）曾於1970年7月3日在南加州主場，在1萬2131名球迷見證之下主投9局以4：0完封奧克蘭運動家隊。

這也是天使隊史上第12次無安打比賽，以及大聯盟本季第2場無安打比賽；紐約大都會 隊的5人投手群於4月29日晚間在主場，當著3萬2416名球迷的面接力完成無安打比賽。

德梅斯身高6呎2吋，是肯塔基路易斯維爾大學校友，2021年8月1日才加入大聯盟；至今只有11次51.2局主投登場經驗，戰績3勝4敗，獲勝率42.9%，場均防禦率5.23，累積三振對方39次四壞球保送19次，遭到擊出44支安打，其中8支全壘打，責失30分。

他在本球季有6次31局先發登場經驗，戰績2勝1敗，獲勝率66.7%，場均防禦率3.77，累積三振對方20次四壞球保送8次，遭到擊出18支安打，有3支全壘打，責失13分。在這場比賽之前，他的戰績只有2勝4敗，場均防禦率6.33；他在例行賽季前5場先發，場均防禦率5.32。

他在10日的賽事，面對28個打席其中16次首次出手就是好球，滾地球和高飛球比率為11：14。他全場用球十分精簡，前6局共用64球，投完第7局之後球數為83，完成第8局時也不過是94球。單場使用108球，是德梅斯的個人紀錄。

在德梅斯之前，身高6呎7吋的右投韋佛（Jered David Weaver）曾於2012年5月2日在天使球場以9：0完封到訪的明尼蘇達雙城隊。這是最近一次在天使隊的主場出現先發投手獨力完成無安打比賽。