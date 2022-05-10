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場邊人語／哈登結夥 費城救火

彭廣揚

一度有爭議性的得分後衛哈登（James Harden），終於以及時得分和助攻成為一場賽事勝出的功臣。

5月8日晚間NBA繼續進行季後賽第二階段第4場賽事，由東區第1種子的邁阿密熱火隊在賓州費城富國球場（Well Fargo Center）闖關，共有2萬1194名主場球迷到場加油，費城76人隊作東，在第1節和第2節比賽分別得到30分和34分，上半場以64：56領先，第3節和第4節雖然只是分別收穫25分和27分，終場仍然以116：108取勝，使得雙方季後系列賽事平分秋色。

76人隊在這場比賽全隊投籃命中率達到54.4%，三分球命中率有48.5%。5名先發球員人人得分上雙，分別收穫31、24、18、13、11分；替補4人收穫19分，最大領先差距14分，籃下得到34分，快攻得到18分；熱火隊則在這場比賽全隊投籃命中率46.3%，三分球命中率只有20%。雙方11次戰成平手17次相互領先，5名先發球員只有2人的得分為雙位數，替補5人收穫28分，最大領先差距4分，籃下得到48分，快攻得到19分。76人隊絕對領先對手的時間達到36分鐘42秒。

76人隊的7呎中鋒安比德（Joel Embiid）面部負傷仍上場38分鐘10秒，13次出手投籃7次命中，命中率53.8%，三分球3次出手1次命中，13次罰球9次命中，命中率69.2%，摘得11次籃板球，第4節有4次；有2次助攻1次火鍋，共得到24分；其中第1節有15分進帳，但是第4節沒有沒有得分。

左撇哈登出場40分鐘51秒，18次出手投籃8次命中，命中率44.4%，三分球10次出手6次命中，命中率60%，10次罰球9次命中，命中率達到90%，摘下7次籃板球有9次助攻，第2節就有4次；1次抄截，共得到31分；其中第2節有13分進帳，第4節更得到16分。

哈登已經代表76人隊參加10場季後賽，累積90次助攻和42次失誤，這兩項表現都是大聯盟的紀錄。

76人隊小前鋒格林（Daniel Green Jr.）獲得11分，組織後衛馬克西（Tyrese Maxey）登場42分鐘12秒，6次罰球全部命中，得到18分。

熱火隊的6呎7吋小前鋒巴特勒（Jimmy Butler）上場41分鐘49秒單打獨鬥，是全隊先發球員之中唯一有21分以上進帳者，他20次出手投籃13次命中，命中率65%，第3節得到17分；6次三分球出手2次命中，命中率33.3%，13次罰球12次命中，命中率92.3%，摘得3次籃板球有6次助攻2次抄截2次火鍋，得到全場最高的40分。

他的隊友替補組織後衛赫洛（Tyler Herro）上場33分鐘44秒，拿下10個籃板球得到11分；其中第2節和第3節各有4個籃板球。

費城 季後賽 賓州

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