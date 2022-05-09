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場邊人語／公鹿逞凶 勇士屠熊

彭廣揚

一場職籃比賽結局是險勝，另次終場是狂勝。 

5月7日午後3時30分起，名列東區第3種子的密爾瓦基公鹿隊，在1萬7736名主場球迷加油下，應戰排名東區第2種子的波士頓塞爾蒂克隊，主隊雖然在第1節和第3節比賽只分別得到19分和17分，但是在第 2節和第4節各自收穫31分和34分，雙方於終場前1分鐘49秒，還戰成99：99，幸好公鹿隊的先發組織後衛哈勒戴 (Jrue Randall Holiday)，於哨響前11秒12尺遠處跳投破網，遂以103：101險勝。 

公鹿隊在這場比賽12次和對方平手，15次相互領先，5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補4人收穫20分，個人最多得到42分，最大領先差距14分，籃下得到52分，快攻得到21分，有12次失誤，因此失掉11分；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員有4人的得分為雙位數，替補4人收穫23分，個人最多得到27分，最大領先差距4分，籃下得到32分，快攻得到11分，有12次失誤，因此失掉11分。公鹿隊絕對領先對手的時間達到36分鐘12秒。 

公鹿隊的大前鋒「字母哥」安戴托昆波 (Giannis Antetokounmpo)仍然一枝獨秀， 上場38分鐘54秒， 30次出手投籃16次命中，命中率53.3% ，6次三分球出手1次命中，12次罰球9次命中，命中率75% ，摘得12次籃板球(第2節有5次) 並且有8次助攻(第3節有4次)2次抄截，共得到42分；其中第2節就有12分進帳。 

公鹿隊的組織後衛哈勒戴上場42分鐘50秒，30次出手投籃11次命中，命中率40% ，三分球10次出手3次命中，並且摘得7次籃板球有3次助攻3次抄截1次火鍋，共得到25分；其中第3節就有12分進帳。 

年輕勁旅曼斐斯灰熊隊，則是於當晚到訪北加州客場，接迎戰名列西區第3種子的金州勇士隊，但是卻在全場1萬8064名球迷目擊之下，終場以112：142慘敗，而且折損先發組織後衛莫蘭特 (Temetrius Jamel Morant) 。 

現年22歲，身高6呎3吋的莫蘭特就是全隊攻擊核心，當晚因此只在陣36分鐘10秒，21次出手投籃13次得分，命中率61.9%，三分球7次出手投籃4次得分(包括第3節壓哨三分球)，命中率有57.1%，罰球5次出手4次得分，命中率有80%，得到全場最高的34分，其中第3節獲得13分，是雙方單節得分之最，以及3個籃板球7次助攻3次抄截；他是在下半場第4節和勇士隊替補後衛普爾 (Jordan Anthony Poole) 發生肢體碰撞右膝負傷。 

勇士隊現年34歲，身高6呎2吋 (188公分) 先發組織後衛柯瑞 (Wardell Stephen Curry II)，全場在陣34分鐘42秒，14次出手投籃7次得分，命中率50%，三分球8次出手投籃2次得分，命中率有25%，罰球14次出手14次得分，命中率100%，收穫30分2個籃板球6次助攻 1次抄截。 

勇士 加州 柯瑞

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