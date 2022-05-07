場邊人語／見二刀流 球迷開心

2萬9476名的波士頓 紅襪隊球迷，雖然眼見主隊以0比8失利，但是場景卻反常地沒有出現躁動，因為更多人其實是樂在其中。

他們久聞的MLB年度最有價值球員「二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani），終於首次代表洛杉磯天使 隊以先發登板和指定打擊雙重身分，在大聯盟使用年份最久的芬威球場（Fenway Park）亮相。

經過2小時55分的驗證，他，果然名不虛傳。

紅襪隊和天使隊都來自MLB美聯，雙方在例行賽季共排定7場賽事；紅襪隊的主場比賽只有3場，由5月3日到5月5日。換句話說，大谷翔平在波士頓先發上陣主投，就在此刻。

紅襪隊為了表示對於大谷翔平來訪熱烈歡迎，於5月3日系列賽開賽之前，就安排別開生面的相關活動，在主場慶祝「亞太裔傳統月」（Asian-American and Pacific Islander Heritage Month）。大谷翔平來自日本，是目前在美國職棒天地最受歡迎的東瀛過江龍。

5月5日午後1時35分開始，戰績10勝15敗的紅襪隊，迎戰戰績16勝10負的天使隊，比賽的前6局都沒有得分，戰績2勝2敗的大谷翔平，以及紅襪隊戰績1敗的左投手希爾（Richard Joseph Hill）可說是棋逢對手。

不過大谷翔平主投99球數、其中82球好球，完投7局，三振11次，沒有任何四壞球，遭擊出6支安打，防禦率3.08，拿到當季第3勝。大谷翔平面對打者28次，主要混合使用速球、滑球和指叉球應戰，其中19次面對打者第1次出球就投出好球，還有29次造成紅襪隊打者於謹慎選球後仍然揮棒輪空。這種精準控球的表現是例行賽季僅見的紀錄。

他也是第4位造訪芬威球場的客隊先發投手，能夠主投7局不失分，而且至少三振對方10次，還沒有4壞球保送。

現年42歲，已經有18年球齡的希爾則以68球數主投5局，三振6次，有1次四壞球，遭擊出1支安打，防禦率2.86。

天使隊的開路先鋒右外野手瓦德（Joseph Taylor Ward），於第7局上在1人出局時，以一支有打點的344英呎的全壘打先馳得點。大谷翔平擔任第3棒指定打擊，第1局以滾地球遭到封殺於一壘，第4局以389英呎遠的強勁中外野一壘安打掩護隊友攻占三壘，第7局以高飛球被接殺，第8局又擊出左外野一壘安打掩護1名隊友返回本壘得分，得到本季第13個打點，打擊率.240。大谷翔平在此之前在芬威球場有揮棒經驗，其中包括2支全壘打。