我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

場邊人語／見二刀流 球迷開心

彭廣揚

2萬9476名的波士頓紅襪隊球迷，雖然眼見主隊以0比8失利，但是場景卻反常地沒有出現躁動，因為更多人其實是樂在其中。

他們久聞的MLB年度最有價值球員「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani），終於首次代表洛杉磯天使隊以先發登板和指定打擊雙重身分，在大聯盟使用年份最久的芬威球場（Fenway Park）亮相。

經過2小時55分的驗證，他，果然名不虛傳。

紅襪隊和天使隊都來自MLB美聯，雙方在例行賽季共排定7場賽事；紅襪隊的主場比賽只有3場，由5月3日到5月5日。換句話說，大谷翔平在波士頓先發上陣主投，就在此刻。

紅襪隊為了表示對於大谷翔平來訪熱烈歡迎，於5月3日系列賽開賽之前，就安排別開生面的相關活動，在主場慶祝「亞太裔傳統月」（Asian-American and Pacific Islander Heritage Month）。大谷翔平來自日本，是目前在美國職棒天地最受歡迎的東瀛過江龍。

5月5日午後1時35分開始，戰績10勝15敗的紅襪隊，迎戰戰績16勝10負的天使隊，比賽的前6局都沒有得分，戰績2勝2敗的大谷翔平，以及紅襪隊戰績1敗的左投手希爾（Richard Joseph Hill）可說是棋逢對手。

不過大谷翔平主投99球數、其中82球好球，完投7局，三振11次，沒有任何四壞球，遭擊出6支安打，防禦率3.08，拿到當季第3勝。大谷翔平面對打者28次，主要混合使用速球、滑球和指叉球應戰，其中19次面對打者第1次出球就投出好球，還有29次造成紅襪隊打者於謹慎選球後仍然揮棒輪空。這種精準控球的表現是例行賽季僅見的紀錄。

他也是第4位造訪芬威球場的客隊先發投手，能夠主投7局不失分，而且至少三振對方10次，還沒有4壞球保送。

現年42歲，已經有18年球齡的希爾則以68球數主投5局，三振6次，有1次四壞球，遭擊出1支安打，防禦率2.86。

天使隊的開路先鋒右外野手瓦德（Joseph Taylor Ward），於第7局上在1人出局時，以一支有打點的344英呎的全壘打先馳得點。大谷翔平擔任第3棒指定打擊，第1局以滾地球遭到封殺於一壘，第4局以389英呎遠的強勁中外野一壘安打掩護隊友攻占三壘，第7局以高飛球被接殺，第8局又擊出左外野一壘安打掩護1名隊友返回本壘得分，得到本季第13個打點，打擊率.240。大谷翔平在此之前在芬威球場有揮棒經驗，其中包括2支全壘打。

大谷翔平 天使 波士頓

上一則

馬德里網賽／小蠻牛生涯首勝納達爾 下戰再碰約克維奇

下一則

MLB／近25年330次相同局面全輸 大都會完成史詩逆轉

延伸閱讀

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打 人已上飛機

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打 人已上飛機
MLB／大谷翔平學壞了？朝白襪球迷丟球惡作劇

MLB／大谷翔平學壞了？朝白襪球迷丟球惡作劇
MLB／大谷翔平跑壘受傷退場休息 下場能否出賽成疑

MLB／大谷翔平跑壘受傷退場休息 下場能否出賽成疑
MLB／大谷翔平終於休息了 教頭透露說服成功原因

MLB／大谷翔平終於休息了 教頭透露說服成功原因

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
柯瑞（右）和女兒萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢。（Getty Images）

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

2022-04-30 21:42
在首輪系列賽中，柯瑞卻罕見出現罰球失準的狀況，連隊友都很訝異。路透

NBA／柯瑞系列賽罰球失準 隊友：從沒見過這種情況

2022-04-29 23:13
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

2022-05-04 08:53

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增