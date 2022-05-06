場邊人語／兩軍比劃 數據說話

金州勇士 隊擅長小球戰術，這天晚上團隊三分球出手命中率卻不及20%，難怪兵敗田納西州 。

令人詫異的是，2018年4月24日勇士隊於加州奧克蘭「甲骨文球場」（Oracle Arena），在季後賽第1回合第5戰以99比91淘汰聖安東尼奧馬刺隊：勇士隊在當晚有83次出手投籃37次得分，命中率44.6%，但是三分球27次出手投籃僅5次得分，命中率只有18.5%。

在例行賽季打平隊史最佳單季勝場紀錄的的曼斐斯灰熊隊，於5月3日在田納西州「聯邦快遞球場」（FedEx Forum）主場迎戰西區第3種子金州勇士隊，於全場1萬7794名球迷吶喊助威之下，終場以106：101一雪前恥。

灰熊隊現年22歲、身高6呎3吋先發組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant），全場上陣40分鐘35秒，全場31次出手投籃15次得分，命中率48.4%，三分球12次出手投籃5次得分，命中率有41.7%，罰球13次出手12次得分，命中率有92.3%，得到47分，其中第1節、第2節和第4節，都是雙方單節得分之最，以及8個籃板球8次助攻3次抄截2次失誤；他在下半場收穫24分，第4節登場8分鐘55秒得到18分，創下個人季後比賽單場得分紀錄。

金州勇士隊於5月1日在客場以117：116險勝；莫蘭特獨得34分。

勇士隊現年34歲、身高6呎2吋先發組織後衛柯瑞 （Wardell Stephen Curry II）則是全場上陣39分鐘27秒，全場25次出手投籃11次得分，命中率44%，三分球11次出手投籃3次得分，命中率有27.3%，罰球2次出手2次得分，命中率100%，收穫27分9個籃板球8次助攻1次抄截5次失誤。

莫蘭特和柯瑞在這次的對決，其實反映出NBA西區爭霸的真局面。

雙方在這場比賽平手4次，6次相互領先，灰熊隊全場最多領先過11分，全隊91次出手投籃36次得分，命中率39.6%，三分球45次出手投籃14次得分，命中率有31.1%，罰球21次出手20次得分，命中率達到95.2%，還有47個籃板球和17次助攻13次抄截6次火鍋，以及13次失誤，因此失掉10分，累積籃下得到42分，快攻收穫18分。

勇士隊全場最多領先4分，第3節結束時以77比77戰成平手；全隊95次出手投籃40次得分，命中率42.1%，三分球38次出手投籃7次得分，命中率只有18.4%，罰球18次出手14次得分，命中率77.8%，還有52個籃板球和27次助攻6次抄截2次火鍋，以及18次失誤，因此失掉15分，累積籃下得到60分，快攻僅收穫10分。