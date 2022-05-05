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場邊人語／勇士踢館 紐約封關

彭廣揚

志在衛冕的MLB亞特蘭大勇士隊，單日兩度作客紐約，一敗再敗。

5月3日下午3時10分開始，戰績16勝8敗的大都會隊在紐約市皇后區花旗球場（Citi Field）迎戰11勝13負的亞特蘭大勇士隊，雙方只花費2小時49分鐘，地主球隊就以5：4擊敗宿敵；本季至今全勤的大都會隊第4棒一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso）擊出2支安打有2分打點。

大都會隊和勇士隊都是自東區小組，在例行賽季共排定19場賽事；雙方在上個球季也交鋒過19次，勇士隊取勝10次。勇士隊自從2018年以來已經連續4個球季在例行賽季系列比賽勝出。在3日比賽之前，勇士隊造訪花旗球場擁有68勝50負、勝率57.6%的戰績，表現僅次於洛杉磯道奇隊。

在上個球季，大都會隊有14次單日雙場賽事，其中2次是在花旗球場進行，主隊勝負各半。2017年6月10日單日兩次在亞特蘭大對壘勇士隊，大都會隊先後以6：1和8：1獲勝。

大聯盟目前只有兩支球隊的戰績達到18勝，分別是美聯連續11場奏捷的紐約洋基隊，以及國聯的紐約大都會隊。

大都會隊當天由26歲左投彼得森（David John Peterson）擔任先發，他主投5局以90球面對打者23次，三振對方6次和送出3次四壞球，被對方擊出4支安打1次全壘打，責失4分，場均防禦率1.89。

主隊還啟用2名短中繼投手和1名終結投手；獲得中繼成功點數的投手依次為36歲右投歐塔維諾（Adam Robert Ottavino）、28歲右投史密斯（Andrew David Smith）；波多黎各的28歲右投狄亞茲（Edwin Díaz）在第9局上登板，以15球數中11球好球將2名打者三振出局，本季第5次救援成功。

當晚在花旗球場，2萬7206名球迷於2小時18分之內就欣見大都會隊又以3：0橫掃對方。主隊由來自委內瑞拉6呎4吋的24歲右投卡拉斯科（Carlos Luis Carrasco）先發，他以96球數主戰8局，三振對方5次和送出2次四壞球，被擊出6支安打沒有責任失分，場均防禦率3.30，本季第2勝到手。

32歲右投盧戈（Jacob Seth Lugo）銜命收場，僅以8球製造對手高飛球和內野滾地雙殺局面結束比賽，記下本季第2次救援成功。

大都會隊第4棒指定打擊阿隆索在第6局下擊出一支378英呎的右外野全壘打，當天連續兩場成為賽是告捷的關鍵。

大都會 勇士 亞特蘭大

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