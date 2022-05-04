場邊人語／季後冰球 美加競求

北美冰球大聯盟（NHL ）季後賽第一回合於5月2日晚間起在北卡羅來納州洛麗開賽；來自美國的科羅拉多雪崩隊以及來自加拿大 的卡加立火焰隊是奪取史坦利盃的熱門隊伍。

雪崩隊本季82場例賽，戰績56勝19敗7場和局後落敗，積分119，勝率72.6%，是西區中區小組冠軍，也是整個西區第1種子。

火焰隊本季戰績50勝21敗11場和局後落敗，積分111，勝率67.7%，是西區太平洋小組冠軍，也是西區第2種子。

2020-21球季NHL的年度總冠軍是由佛羅里達坦帕灣閃電隊蟬聯。NHL聯賽最近一次由加拿大球隊捧回史坦利盃，已是1993年6月9日在加拿大蒙特利爾，由法語加拿大人隊以4勝1負擊退美國加州洛杉磯 帝王隊奪標。

NHL本季重新回歸到82場例行比賽制度，32支球隊之中有13隊的例行賽季作戰積分都超過100點，包括雪崩隊、佛羅里達黑豹隊、多倫多楓葉隊、閃電隊、波士頓棕熊隊、卡羅萊納颶風隊、紐約遊騎兵隊、匹茲堡企鵝隊、華盛頓首都隊、明尼蘇達狂野隊、火焰隊、聖路易藍調隊和埃德蒙頓油人隊。

今年從東、西區4個小組晉級季後賽的16支球隊在第1回合的對抗賽程，東區賽程部分是佛羅里達黑豹隊出戰華盛頓首都隊、多倫多楓葉隊較量坦帕灣閃電隊、卡羅萊納颶風隊會戰波士頓棕熊隊，以及紐約遊騎兵隊接戰匹茲堡企鵝隊。

西區排定賽程是由科羅拉多雪崩隊出賽納許維爾捕食者隊、明尼蘇達狂野隊對陣聖路易藍調隊、卡加立火焰隊接戰達拉斯星辰隊，以及艾德蒙頓油人隊征戰洛杉磯帝王隊。

今年度NHL年度總冠軍大賽系列最有價值球員候選人，大家看好的是都是來自雪崩隊的26歲中鋒穆奇能（Nathan MacKinnon）和23歲的防守球員馬卡（Cale Makar）。這兩位戰將都生於加拿大，右手持球棍。

穆奇能身高6呎，本季是第9個大聯盟球季，例行賽出賽65場，得到32分56次助攻積分88點，場均上冰時間21分鐘4秒，阻攻39次，造成對方失誤37次。。

馬卡身高5呎11吋，本季是第3個大聯盟球季，例行賽出賽77場，得到28分58次助攻，積分86點，場均上冰時間25分鐘40秒，阻攻110次，造成對方失誤49次。