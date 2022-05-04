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場邊人語／季後冰球 美加競求

彭廣揚

北美冰球大聯盟（NHL）季後賽第一回合於5月2日晚間起在北卡羅來納州洛麗開賽；來自美國的科羅拉多雪崩隊以及來自加拿大的卡加立火焰隊是奪取史坦利盃的熱門隊伍。

雪崩隊本季82場例賽，戰績56勝19敗7場和局後落敗，積分119，勝率72.6%，是西區中區小組冠軍，也是整個西區第1種子。

火焰隊本季戰績50勝21敗11場和局後落敗，積分111，勝率67.7%，是西區太平洋小組冠軍，也是西區第2種子。

2020-21球季NHL的年度總冠軍是由佛羅里達坦帕灣閃電隊蟬聯。NHL聯賽最近一次由加拿大球隊捧回史坦利盃，已是1993年6月9日在加拿大蒙特利爾，由法語加拿大人隊以4勝1負擊退美國加州洛杉磯帝王隊奪標。

NHL本季重新回歸到82場例行比賽制度，32支球隊之中有13隊的例行賽季作戰積分都超過100點，包括雪崩隊、佛羅里達黑豹隊、多倫多楓葉隊、閃電隊、波士頓棕熊隊、卡羅萊納颶風隊、紐約遊騎兵隊、匹茲堡企鵝隊、華盛頓首都隊、明尼蘇達狂野隊、火焰隊、聖路易藍調隊和埃德蒙頓油人隊。

今年從東、西區4個小組晉級季後賽的16支球隊在第1回合的對抗賽程，東區賽程部分是佛羅里達黑豹隊出戰華盛頓首都隊、多倫多楓葉隊較量坦帕灣閃電隊、卡羅萊納颶風隊會戰波士頓棕熊隊，以及紐約遊騎兵隊接戰匹茲堡企鵝隊。

西區排定賽程是由科羅拉多雪崩隊出賽納許維爾捕食者隊、明尼蘇達狂野隊對陣聖路易藍調隊、卡加立火焰隊接戰達拉斯星辰隊，以及艾德蒙頓油人隊征戰洛杉磯帝王隊。

今年度NHL年度總冠軍大賽系列最有價值球員候選人，大家看好的是都是來自雪崩隊的26歲中鋒穆奇能（Nathan MacKinnon）和23歲的防守球員馬卡（Cale Makar）。這兩位戰將都生於加拿大，右手持球棍。

穆奇能身高6呎，本季是第9個大聯盟球季，例行賽出賽65場，得到32分56次助攻積分88點，場均上冰時間21分鐘4秒，阻攻39次，造成對方失誤37次。。

馬卡身高5呎11吋，本季是第3個大聯盟球季，例行賽出賽77場，得到28分58次助攻，積分86點，場均上冰時間25分鐘40秒，阻攻110次，造成對方失誤49次。

加拿大 NHL 洛杉磯

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