場邊人語／公鹿淨贏 勇士夠硬

NBA季後賽第二回合開賽，密爾瓦基公鹿隊隨即展現衛冕榮銜的決心和實力。

5月1日午後在麻州波士頓 道明球場（TD Garden），東區第3種子密爾瓦基公鹿隊在1萬9156名主場球迷面前挑戰東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊，客隊在第1節和第2節比賽分別得到27分和29分，全場四節單節得分都未達30分，主隊在第1節和第3節各自收穫24分，但最後一節只有得到19分，公鹿隊終場前1分鐘12秒就換下主將，哨響時以101：89旗開得勝。

公鹿隊在這場比賽4次和對方平手，顯露足夠團隊防守本事。5名先發球員有3人得分上雙，替補8人收穫26分，個人最多得到25分，最大領先差距17分，籃下得到34分，快攻得到28分，有14次失誤，因此失掉6分；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員有4人得分上雙，替補9人收穫28分，個人最多得到21分，最大領先差距8分，籃下得到20分，快攻得到8分，有18次失誤，因此失掉27分。公鹿隊絕對領先對手的時間達到36分鐘9秒。

公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上場37分鐘47秒，防守勝過攻擊；25次出手投籃9次命中，命中率36%，2次三分球出手都沒有命中，11次罰球6次命中，命中率僅為54.5%，然而摘得13次籃板球並且有12次助攻，共得到24分；其中第1節進帳6分。

公鹿隊先發組織後衛哈勒戴（Jrue Randall Holiday）是雙方得分最高。上場35分鐘36秒，20次出手投籃8次命中，命中率40%，5次三分球出手命中3次其中第1節2投2中，6次罰球6次命中，命中率100%，然而摘得9次籃板球有5次助攻，共得到25分；其中第4節進帳9分。

當天下午在田納西州 納許維爾，西區第3種子金州勇士 隊在1萬7794名球迷觀賞下和對方12次戰成平手；勇士隊得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）於哨響前36秒投進逆轉形勢的26英呎遠三分球，終場以117：116險勝第2種子曼斐斯灰熊隊。

勇士隊現年22歲的6呎4吋得分後衛普爾（Jordan Anthony Poole）以替補身分上場37分鐘30秒，20次出手投籃12次命中，命中率60%，10次三分球出手5次命中，2次罰球全部命中，還有8次籃板球和9次助攻，第4節奮勇得到7分4次助攻3個籃板球，共得到全場最高的31分。

勇士隊先發鋒線球員格林（Draymond Jamal Green）和威金斯（Andrew Christian Wiggins）聯手攻下23分。以先發出場的組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）上場37分鐘6秒，20次出手投籃8次命中，12次三分球出手5次命中，共得到24分。