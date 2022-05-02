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場邊人語／費城作客 紐約力克

彭廣揚

隸屬美國職棒大聯盟(MLB)的紐約大都會隊，開季22場賽事已經15次得勝。 

4月29日晚間7時14分開始，戰績14勝6敗的大都會隊，在紐約市皇后區花旗球場(Citi Field)迎戰成績為10勝10負的費城費城人隊，3萬2416名球迷在主場迎著微風和暖陽，花費3小時18分鐘欣賞地主球隊以3：0擊敗宿敵，並且恰巧見證大都會隊締寫成軍以來，第二次封鎖對手9局無安打的紀錄。 

大都會隊和費城人隊都是來自東區小組，在例行賽季雖然共排定19場賽事，然而在5月31日以前，雙方就將完成13次交手。 

回想2012年6月1日晚間也是在花旗球場，2萬7069名球迷見證大都會隊不僅是以8：0獲勝，而且大都會隊來自委內瑞拉的的當家左投手桑塔納(Johan Santana)，個人完投9局134球(其中77球是好球)，三振對方8次和有5次四壞球，防禦率2.38，拿到當季第3勝。 

大都會隊當晚是由現年26歲的右投手梅基爾（Tylor Megill）扛起先發，他在本球季已經有5次先發共28局，戰績4勝，三振對方27次和送出6次四壞球，被對方擊出過18支安打2次全壘打，責任失掉6分，場均防禦率1.93。他在這場歷史性的對抗，主投5局88球(其中53球是好球)，三振對方5次和有3次四壞球，拿到本季第4勝。 

大都會隊共啟用3名短中繼投手和1名終結投手；獲得中繼成功點數的投手，依次為現年28歲的右投手史密斯(Andrew Smith)(1.1局)、現年30歲，來自多明尼加的左投羅德里奎茲(Joely Rodríguez)(1局)、現年32歲的右投手盧戈(Seth Lugo)；現年28歲，來自波多黎各的右投手狄亞茲(Edwin Díaz)在第9局上登板，以13球數(其中11球是好球))將3名打者三振出局，本季第4次救援成功。 

當晚的無安打比賽，是自從1995年以來，大聯盟第10次出現一支球隊的投手群，單場成功地接力完成吳安打比賽。在2021年球季，芝加哥小熊隊於6月24日晚間在南加州道奇球場，以4：0封鎖道奇隊；小熊隊動用4名投手152球數接力完成無安打紀錄，其中包括終結右投手布洛爾(Craig Kimbrel)。 

密爾瓦基釀酒人隊是於去年9月11日晚間在俄亥俄州克里夫蘭，以3比0封鎖克里夫蘭印地安人隊；釀酒人隊只動用2名投手124球數(其中85個好球)接力完成無安打紀錄，其中保成的終結投手是左撇哈德(Josh Hader)。 

費城人隊當晚是組建以來第20次單場無安打，也是自從2014年5月25日午後在主場，以0Tylor Megill6慘敗於洛杉磯道奇隊之後再嘗類似苦果。 

大都會 費城 道奇

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