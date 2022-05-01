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場邊人語／三上三下 賽程無暇

彭廣揚

4月28日，美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)季後賽第一階段，又有加拿大多倫多暴龍隊、紐奧良鵜鶘隊、猶他爵士隊先後遭到淘汰，而費城76人隊、鳳凰城太陽隊和達拉斯獨行俠隊因此晉級。 

當天晚間7時起在加拿大安大略省多倫多，名列東區第5種子的暴龍隊，首先在1萬9800名主場球迷加油之下，迎戰排名東區第4種子的費城76人隊，主隊在第1節和第2節比賽分別得到29分和32分，然而卻在第3節和第4節只有收穫17分和19分，76人隊終場遂以132：97懸殊比數取勝，並且於首個季後系列賽事以4勝2負晉級，即將迎戰邁阿密熱火隊。 

76人隊在這場比賽5名先發球員人人的得分為雙位數，替補6人收穫21分，最大領先差距35分，籃下得到52分，快攻得到21分；相較之下，暴龍隊在這場比賽5名先發球員只有3人的得分為雙位數，替補8人收穫31分，最大領先差距5分，籃下得到38分，快攻得到5分。雙方6次平手，76人隊絕對領先對手的時間達到35分鐘18秒。 

76人隊的7呎中鋒安比德(Joel Embiid)上場35分鐘53秒，18次出手投籃12次命中，命中率66.7%，4次三分球出手沒有命中過，10次罰球9次命中，命中率90%，摘得10次籃板球(第4節有4次)有1次助攻2次抄截3次火鍋，共得到全場最高的33分；其中第4節有12分進帳。 

當晚7時30分起在路易斯安納州紐奧良，名列西區第1種子的鳳凰城太陽隊，接著在1萬8710名球迷觀賞之下，和對方9次戰成平手22次相互領先；第1節雙方就未分勝負，上半場太陽隊落後10分，然而全隊於第4節比賽得到33分，終場是以115：109逆轉技壓第8種子的紐奧良鵜鶘隊，鵜鶘隊就此在主場完成季後系列第1回合賽事，以2勝4負成績無緣晉級。太陽隊下個回合預定和達拉斯獨行俠隊過招。 

現年36歲，太陽隊的6呎身高的組織後衛保羅(Chris Paul)全場表現一枝獨秀，出場35分鐘47秒，14次出手投籃14次命中，命中率100%！1次三分球出手1次命中，4次罰球4次命中，命中率都是100%！摘得5次籃板球(第4節有4次)有8次助攻，第4節奮勇得到10分，共得到全隊最高的33分。 

當晚10時起在猶他州鹽湖城，名列西區第5種子的猶他爵士隊，是在1萬8306名球迷捧場下，和對方7次戰成平手11次相互領先；第2節攻下32分，上半場還以53：41領先，然而全隊於第4節比賽只得到24分，終場是以96：98輸給名列第4種子，由組織後衛唐西奇(Luka Doncic)領銜的達拉斯獨行俠隊，爵士隊因此完成季後第1回合賽事，以2勝4負遭到淘汰。 

費城 加拿大 路易斯安納州

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