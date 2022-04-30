場邊人語／公鹿續留 丹佛酸溜

NBA季後賽第一階段，在布魯克林籃網隊、亞特蘭大老鷹隊先後遭到淘汰之後，芝加哥 公牛隊和丹佛金塊隊也相繼打包。

4月27日晚間在威斯康辛州，東區第3種子密爾瓦基公鹿隊在1萬7506名主場球迷加油之下，迎戰東區第6種子芝加哥公牛隊，客隊在第1節和第2節比賽只分別得到18分和24分，然而主隊在第1節和第3節各自收穫34分和31分，公鹿隊終場遂以116比100取勝公牛隊，並且於首個季後系列賽事以4勝1負晉級 ，即將迎戰波士頓塞爾蒂克隊。

公鹿隊在這場比賽5名先發球員有4人得分上雙，替補8人收穫39分，最大領先差距29分，籃下得到54分，快攻得到18分；公牛隊在這場比賽5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補5人收穫36分，最大領先差距1分，籃下得到30分，快攻得到13分。公鹿隊絕對領先對手的時間達到46分鐘19秒。

公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上場30分鐘7秒，15次出手投籃11次命中，命中率73.3%，1次三分球出手沒有命中，14次罰球11次命中，命中率78.6%，摘得9次籃板球，第1節有6個；有3次助攻，共得到全場最高的33分；其中第1節就有15分進帳。

公鹿隊團隊三分球共出手36次命中14次，準確度38.9%，然而值得注意的是，公牛隊團隊的三分球共出手52次命中15次，準確度僅有28.8%。

當晚10點起在加州舊金山，西區第3種子的金州勇士 隊在1萬8064名球迷觀賞之下，和對方5次戰成平手；第1節就已有30分進帳，第4節得到32分，終場以102比98力克第6種子丹佛金塊隊，金塊隊在季後系列第1回合賽事以1勝4負黯然止步。

金塊隊的6呎11吋27歲明星中鋒約柯奇（Nikola Jokić）出場32分鐘12秒，18次出手投籃12次命中，命中率66.7%，2次三分球出手全部落空，8次罰球6次命中，命中率75%，摘下19個籃板球，第1節有9個；有8次助攻，第4節奮勇得到12分，共得到全隊最高的30分。

勇士隊先發鋒線球員格林（Draymond Jamal Green）和威金斯（Andrew Christian Wiggins）聯手攻下23分。全場有5名戰將得分超過11分，包括先發上陣的得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）和重新先發上場的組織後衛柯瑞 （Wardell Stephen Curry II）；湯普森上場39分鐘33秒，13次出手投籃5次命中，6次三分球出手命中1次，得到15分，柯瑞上場37分鐘51秒，22次出手投籃10次命中，11次三分球出手5次命中，共得到30分；其中包括終場前9秒3次罰球入網。