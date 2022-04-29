我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

場邊人語／球員救場 球迷激賞

彭廣揚

球星一記中路左手挑籃；兩名替補衛將得分成雙，都成為成功救場的關鍵。

在NBA季後賽第1回合系列賽首先淘汰布魯克林籃網隊出局後，東區第1種子邁阿密熱火隊於4月26日晚間在佛羅里達州主場，在1萬9553名球迷助威之下和第8種子的亞特蘭大老鷹隊6次戰成平手，但是有31分鐘58秒取得絕對領先優勢，終場以97：94告捷，老鷹隊只有失望地打包回家。

熱火隊在這場比賽勝出的亮點、在於2名臨危受命的後衛不負使命；6呎4吋的29歲得分後衛歐拉迪波（Kehinde Babatunde Victor Oladipo）先發上場時間36分鐘9秒，得到全場最高得23分，第4節拿下7分；他16次出手投籃8次得分，命中率50%，三分球6次出手投籃3次得分，命中率也是50%，罰球4次出手4次得分，命中率達到100%，還有1個籃板球和3次助攻3次抄截，以及2次失誤。

現年26歲，6呎5吋的另外一名得分後衛斯特魯斯（Max Strus），先發32分鐘23秒，全場得到15分，第2節就有12分；12次出手投籃6次得分，命中率50%，三分球8次出手投籃3次得分，命中率37.5 %，還有5個籃板球和2次助攻2次抄截，以及2次失誤。斯特魯斯於第4節還在歐拉迪波助攻之下投進27呎遠的三分球，將比數拉開到95：86。

西區第2種子曼斐斯灰熊隊在日前以118：119落敗於明尼蘇達灰狼隊之後，4月26日晚間在田納西州主場在1萬7794名球迷捧場之下，和第7種子灰狼隊4次戰成平手8次相互領先，雖然只有8分鐘19秒取得絕對領先優勢，而且前3節每節得分都不足30分，終場卻以111：109險勝，造成灰狼隊必須要2連勝才能晉級。

身高6呎3吋的22歲先發組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）是得分和助攻項目之首，上場時間44分鐘33秒，全場22次出手投籃9次得分，命中率40.9%，三分球4次出手投籃1次得分，命中率有25%，罰球17次出手11次得分，命中率有64.7%，還有13個籃板球和9次助攻3次抄截，以及5次失誤。其中第3節結束前5秒的飛身暴扣，以及終場前1秒挺身挑籃，令得球迷歡喜若狂。

莫蘭特的隊友6呎8吋的克拉克（Brandon Clarke），以替補大前鋒身分登場36分鐘50秒，全場4次出手投籃9次得分，命中率64.3%，罰球7次出手3次得分，命中率有42.9%，還有全場最多的15個籃板球，其中10次在第4節，以及3次助攻1次火鍋1次失誤，得到21分。

田納西州 亞特蘭大 季後賽

上一則

NBA／熱火板凳席「不安分」 吃3張總價5.5萬元罰單

下一則

NBA／柯瑞末節狂轟 送金塊回家睡覺

延伸閱讀

NBA／低調談第五戰驚天隔人暴扣 莫蘭特：其實滿容易的

NBA／低調談第五戰驚天隔人暴扣 莫蘭特：其實滿容易的
NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌

NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌
NBA／灰熊逆轉秀被噓 莫蘭特回嗆：讓灰狼球迷生氣回家

NBA／灰熊逆轉秀被噓 莫蘭特回嗆：讓灰狼球迷生氣回家
NBA／莫蘭特準大三元 灰熊痛宰灰狼28分 系列賽1平

NBA／莫蘭特準大三元 灰熊痛宰灰狼28分 系列賽1平

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18
Getty Images

NBA／昔日低薪續留勇士 柯瑞：史上最划算合約

2022-04-23 08:33
中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝