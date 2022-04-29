場邊人語／球員救場 球迷激賞

球星一記中路左手挑籃；兩名替補衛將得分成雙，都成為成功救場的關鍵。

在NBA季後賽 第1回合系列賽首先淘汰布魯克林籃網隊出局後，東區第1種子邁阿密熱火隊於4月26日晚間在佛羅里達州主場，在1萬9553名球迷助威之下和第8種子的亞特蘭大 老鷹隊6次戰成平手，但是有31分鐘58秒取得絕對領先優勢，終場以97：94告捷，老鷹隊只有失望地打包回家。

熱火隊在這場比賽勝出的亮點、在於2名臨危受命的後衛不負使命；6呎4吋的29歲得分後衛歐拉迪波（Kehinde Babatunde Victor Oladipo）先發上場時間36分鐘9秒，得到全場最高得23分，第4節拿下7分；他16次出手投籃8次得分，命中率50%，三分球6次出手投籃3次得分，命中率也是50%，罰球4次出手4次得分，命中率達到100%，還有1個籃板球和3次助攻3次抄截，以及2次失誤。

現年26歲，6呎5吋的另外一名得分後衛斯特魯斯（Max Strus），先發32分鐘23秒，全場得到15分，第2節就有12分；12次出手投籃6次得分，命中率50%，三分球8次出手投籃3次得分，命中率37.5 %，還有5個籃板球和2次助攻2次抄截，以及2次失誤。斯特魯斯於第4節還在歐拉迪波助攻之下投進27呎遠的三分球，將比數拉開到95：86。

西區第2種子曼斐斯灰熊隊在日前以118：119落敗於明尼蘇達灰狼隊之後，4月26日晚間在田納西州 主場在1萬7794名球迷捧場之下，和第7種子灰狼隊4次戰成平手8次相互領先，雖然只有8分鐘19秒取得絕對領先優勢，而且前3節每節得分都不足30分，終場卻以111：109險勝，造成灰狼隊必須要2連勝才能晉級。

身高6呎3吋的22歲先發組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）是得分和助攻項目之首，上場時間44分鐘33秒，全場22次出手投籃9次得分，命中率40.9%，三分球4次出手投籃1次得分，命中率有25%，罰球17次出手11次得分，命中率有64.7%，還有13個籃板球和9次助攻3次抄截，以及5次失誤。其中第3節結束前5秒的飛身暴扣，以及終場前1秒挺身挑籃，令得球迷歡喜若狂。

莫蘭特的隊友6呎8吋的克拉克（Brandon Clarke），以替補大前鋒身分登場36分鐘50秒，全場4次出手投籃9次得分，命中率64.3%，罰球7次出手3次得分，命中率有42.9%，還有全場最多的15個籃板球，其中10次在第4節，以及3次助攻1次火鍋1次失誤，得到21分。