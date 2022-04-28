場邊人語／各有所求 賭城選秀

●為期3天的第87屆NFL 年度選秀活動，4月28日到30日在內華達州拉斯維加斯的賭場大街（The Strip）舉行，現場背景是城市著名的摩天輪；NFL的32支球隊將在3天期間內甄選分7個回合甄選262名新血。

首屆NFL年度選秀活動是在賓州費城舉行，拉斯維加斯是第11個有幸成為主辦地點的城市；其他9個主辦城市包括紐約、芝加哥、匹茲堡、克里夫蘭、達拉斯、洛杉磯、密爾瓦基、納許維爾和華盛頓哥倫比亞特區。紐約市至今共舉行過57屆，活動地點主要是在曼哈頓中城麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）（1995-2004）、萬豪尊貴酒店（New York Marriott Marquis Hotel）、無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）。

這項大規模的現場、即時、直播活動，原本的目標是滿足各個球隊人力資源的需求，近年來逐漸運用高新技術發展，強調「熱鬧」的親切感、趣味性和感染力，換句話說，這場非球賽的活動，依然呈現運動競技場館提供的「講門道、看熱鬧，你一定要到」。

傑克森維爾美洲虎隊今年享有本年度首選，底特律獅隊和休士頓德州佬隊依序相隨；按照目前的交易安排形勢，美洲虎隊和坎薩斯城酋長隊各有12次選秀機會，名列各支球隊之首。有7支球隊在第1輪都有不只1次選擇機會。拉斯維加斯突擊者隊有5次選材機會，邁阿密海豚隊只有4次挑揀機會。

部分美國大學球員有希望在第1輪就能夠榜上有名，包括喬治亞大學的6呎5吋防守端鋒沃克（Travon Walker）、密西根大學的6呎7吋防守端鋒哈欽森（Aiden Hutchinson）、北卡羅萊納州立大學的6呎4吋進攻截鋒艾况紐（Ikem Ekwonu）、辛辛那提大學的6呎3吋防守角衛賈特勒（Sauce Gardner）、密西西比州立大學6呎5吋的進攻截鋒克羅斯（Charles Cross）、阿拉巴馬大學的6呎7 1/2吋的進攻截鋒尼爾（Evan Neal），以及匹茲堡大學的6呎3吋四分衛皮克特（Kenny Pickett）等。

雖然拉斯維加斯目前並沒有樂觀地估計這波訪客趨勢，但是前無往例的「後超級盃 活動」，吸睛的程度應該不亞於準備和落實任何一屆的超級盃球賽本身；回想2019年，在疫情前於田納西州 納許維爾舉辦的年度選秀活動，共吸引約60萬看熱鬧人群，他們消費總額，為主辦城市直接和間接增添2億2390萬元收入。