場邊人語／風城兩隊 同遭擊潰

●就在美麗的星期天，芝加哥 白襪隊和芝加哥小熊隊先後在客場和主場，向匹茲堡海盜隊和明尼蘇達雙城隊稱臣。

4月24日午後，戰績6勝8敗的白襪隊在明尼亞波里斯客場挑戰成績7勝8負的雙城隊，可以容納3萬9029名球迷的場地當天只吸引1萬6197名觀眾捧場，白襪隊的游擊手安德森（Tim Anderson）擔任開路先鋒，上場後就轟出395英呎遠的左中外野的全壘打先馳得點，中止球隊連續6場缺乏紅不讓的局面；第9棒曼迪克（Daniel Mendick）於第7局上再添一支406英呎遠的左外野的陽春全壘打，造成3比1領先局面。

然而在第7局下，雙城隊首棒中外野手巴克斯頓（Byron Keiron Buxton）在連續遭到3次三振之後，登場揮出一支366英呎遠的右外野的帶打點全壘打將比數拉成3比3平手。他在第8局以四壞球保送，並且在延長賽階段第10局下，奮力揮出一支469英呎遠的左外野的3分再見全壘打，以6比4獲勝。

白襪隊擁有MLB美聯主場告捷最佳紀錄，目前苦吞7連敗的敗果；該隊最近一次連續6場失利，是在2020年9月20日到25日。白襪隊從4月日起到5月2日，排定7次主場賽事，分別對抗坎薩斯城皇家 隊和洛杉磯天使 隊。白襪隊和雙城隊本季排定19次對抗，目前進行了3場。

巴克斯頓由2019年7月27日以來，連續9次當場較量雙城隊都擊出安打，在這場比賽有2支全壘打得到2分有5個打點，打擊率.351之前，他就累積獲得4次二壘安打5支全壘打8個打點，打擊率達到.531，是不折不扣白襪隊的剋星。

幾乎同時在芝加哥的箭牌（Wrigley Field）球場，戰績都是7勝8負的小熊隊和匹茲堡海盜隊過招，小熊隊在第1局下就攻下兩分，本季已經在第1局的攻擊之中累積得到16分，但是在先馳得點的形勢之下，成績僅有6勝5負。小熊隊雖然在第8局下，由第4棒外野手哈普（Ian Edward Happ）揮出一支393英呎遠的中外野的全壘打，卻還是在終場以3比4認輸。

小熊隊歷年來和海盜隊交手，戰績為1251勝1300敗。

小熊隊於2022年4月23日下午在主場，在3萬9917名球迷見證之下，動用3名投手，送出5次三振，遭到擊出3支零散安打；全隊共使用2小時47分鐘，擊出23支安打和零失誤，以21比0輕取海盜隊，刷新從1886年5月28日創寫，保持了136年的隊史最大分差紀錄。

僅僅一天之差，小熊隊出戰海盜隊，動用6名投手，送出9次三振，遭到擊出6支安打；小熊隊縱然擊出10支安打和1次失誤，對方只擊出6支安打和2次失誤，終場以3比4棄械。