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場邊人語／得分三十 結局各是

彭廣揚

●在NBA季後賽階段，個人單場收穫30分，給力算是足夠了嗎？

4月24日下午在科羅拉多州丹佛，西區第3種子金州勇士隊在1萬9628名球迷助威之下，除了第1節只進帳21分外，其他3節比賽每節至少得到31分，然而終場卻以121：126遭到第6種子丹佛金塊隊擊敗，金塊隊獲得季後賽首次捷報。金塊隊現年27歲的6呎11吋中鋒約柯奇（Nikola Jokić）上場37分鐘42秒，在第3節全勤攻下11分，還有3次助攻1個籃板球，全場得到37分，連續兩場都有30分以上收穫，表現都是全隊最搶眼者。

勇士隊全場有2名戰將得分超過30分，分別是先發上陣的得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）和足傷初癒以替補出場的組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）。湯普森上場30分鐘42秒，20次出手投籃12次命中，11次三分球出手7次命中，共得到32分，柯瑞上場36分鐘50秒，23次出手投籃10次命中，11次三分球出手3次命中，共得到33分。換句話說，柯瑞和湯普森聯袂入袋65分，加上勇士隊的先發鋒線球員格林（Draymond Jamal Green）和威金斯（Andrew Christian Wiggins）聯手攻下33分，結果還是功虧一簣。

稍早24日午後在伊利諾州芝加哥，東區第3種子的密爾瓦基公鹿隊在2萬2020名球迷捧場之下，在第2節和第 3節比賽每節至少得到31分，然而公牛隊只在第3節收穫33分，作客的公鹿隊終場遂以121比95取勝第6種子的芝加哥公牛隊。

公鹿隊的字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上場34分鐘48秒，22次出手投籃11次命中，3次三分球出手1次命中，摘得17次籃板球，共得到全場最高的32分。公鹿隊三分球共出手33次命中17次，準確度達到51.5%。

至於東區第1種子邁阿密熱火隊則是在喬治亞州客場1萬8951名球迷期盼之下，在第2節和第4節比賽每節都得到30分，而且主隊亞特蘭大老鷹隊沒有任何一節收穫滿30分，終場由熱火隊以110比86輕取第8種子的老鷹隊。

熱火隊先發6呎7吋小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）上場36分鐘28秒，21次出手投籃12次命中，2次三分球出手1次命中，摘得10次籃板球，共得到全場最高的36分，在第2節得到13分，幫助母隊在季後系列比賽第1回合取得3：1領先。

西區第1種子鳳凰城太陽隊則是在路易斯安納州紐奧良客場的1萬6867名球迷關注之下，挑戰西區老八紐奧良鵜鶘隊；主客雙方在前兩節比賽每節都沒有突破30分，而且太陽隊甚至整場沒有任何一節收穫滿30分，但鵜鶘隊小前鋒英格倫（Brandon Xavier Ingram）全場得到30分，終場鵜鶘隊以118：103擒伏太陽隊，彼此在季後系列賽第1回合取得2：2平手。

勇士 柯瑞 季後賽

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