場邊人語／合同雖在 曲終人散

4月22日上午，美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)夏洛特黃蜂隊證實，現年44歲的總教練博雷戈(James Borrego)被炒魷魚。

博雷戈在新墨西哥州 出生，是大聯盟首位拉丁裔總教練。

黃蜂隊本季戰績43勝39負在東區15支球隊排名第10，例行賽季有2次5連勝，最近一次是3月11日到3月21日5連勝：還有由4月7日到10日以3連勝結束球季。可惜的是，黃蜂隊於4月13日在亞特蘭大客場，在附加賽時以103：132慘敗於老鷹隊；黃蜂隊上個球季戰績33勝39負在東區15支球隊也排名第10，並且在2021年5月18日舉行附加賽時，以117：144遭到印第安納溜馬隊狂掃。

博雷戈本來以為他在本季的勝場次數上升10場值得欣喜，但是球隊對他的期望值顯然不止於此。他是於2018年5月10日應聘出任黃峰隊主帥，今年是第4個球季領軍，他總共在大聯盟擔任統帥5個球季，出賽331場戰績148勝183敗，獲勝率44.7%。他在夏洛特黃蜂隊擔任主教練4個球季，出賽301場戰績138勝163敗，獲勝率45.8%。不過，他在2021年10月31日晚間在主場迎戰波特蘭拓荒者隊時，以125：113告捷，拿下在黃蜂隊執掌兵符的第100勝，並且是隊史上第5位主帥限速完成佳績。

他是加州聖地牙哥大學校友，從2010-11球季開始，先後在紐奧良黃蜂隊、奧蘭多魔術隊和聖安東尼奧馬刺 隊擔任助理教練共8個球季；其中在魔術隊帶隊30次征戰，成績為10勝20敗，獲勝率33.3%。此外，馬刺隊在2004-2005球季和2006-2007球季兩次或的年度總冠軍，他都是遇有榮焉，他共累積11次季後賽經驗。

黃蜂隊的現年28歲，身高只有6呎1吋的得分後衛洛齊爾(Terry Rozier)和身高6呎7吋，年僅20歲的組織後衛小鮑爾 (LaMelo Ball)是球隊攻擊核心；洛齊爾場均得到19.3分4.3個籃板球4.5次助攻，全季有222次三分球得手，打平隊史上單季第5佳的紀錄，他只運用197次出場機會，就投進600顆三分球。

他在賽季場均出場33.7分鐘，投籃16次命中7.1次，命中比例達44.4%，三分球8.1投3中，命中率37.4%，還有2.4罰2.1中，命中率85.2%，1.3次抄截，有1.3次失誤和1.6次犯規。

小鮑爾場均得到20.1分6.7個籃板球7.6次助攻，全季有220次三分球得手，是隊史上單季第7佳，他在21歲生日之前，就完成6次「大三元」。

他在賽季場均出場32.3分鐘，投籃16.7次命中7.2次，命中比例達42.9%，三分球7.5投2.9中，命中率38.9%，還有3.2罰2.8中，命中率87.2%，1.6次抄截，有3.3次失誤和3.2次犯規。

博雷戈的接棒者無論是誰，進一步引領小鮑爾和洛齊爾更上一層樓，是必須的。