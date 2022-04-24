場邊人語 ／久戰沙場 輝煌篇章
又一位著名美國大學男子籃球總教練宣布退休。
4月20日晚間在加拿大多倫多，美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 季後賽第1回合系列賽第3場，於4月19日晚間在加拿大多倫多進行，名列東區第4種子的費城七六人隊，在1萬9800名球迷驚訝之下，於延長賽階段施用一記壓哨三分球逆轉戰局，以104比101連續第3次 擊退第5種子的多倫多暴龍隊。
然而當天晚間費城球迷的焦點，並不在於七六人隊在客場經過8次平手3次相互領先後勝出，而是於晚間9時17分接獲天主教維拉諾瓦大學總教練懷特 (Jerold Taylor "Jay" Wright Jr.) 書面通知退休。懷特現年60歲，是賓州巴克奈大學 (Bucknell University) 校友，從1994-95球季開始，先後在紐約長島霍夫斯特拉大學 (Hofstra University) 和維拉諾瓦大學任教共28年，累積戰績642勝282敗，獲勝率69.5%；其中在維拉諾瓦大學帶隊征戰，成績為520勝197敗，獲勝率72.5%，包括於2015-16球技和2017-18球季躍登全國年度總冠軍。
懷特是於4月2日在路易斯安納州以65比81臣服於坎薩斯大學隊，名列美國大學校際運動總會年度男籃總冠軍四強，可惜無緣爭冠。這些日子以來，懷特一直在審慎地考慮安排退休相關事項；最終由校方公布圈選現年37歲的賓州里海大學 (Lehigh University) 校友，在紐約市布魯克林出生的奈普圖恩 (Kyle Neptune)接任總教練。
4月22日，懷特參加再見記者會，奈普圖恩同時布達。
奈普圖恩曾經追隨懷特8年，是負責落實主教練攻防戰術細節的助理教練，於2021年3月30日應聘出任天主教復旦姆大學(Fordham University) 男籃隊總教練；執教首個球季戰績達到16勝16負，比起前個球季的戰績2勝12敗改進明顯。
懷特是繼杜克大學「K教練」夏謝夫斯基(Michael William Krzyzewski) 之後，又有一位資深的美國大學高知名度教練退休。
他也是維拉諾瓦大學校史上著名的五大教頭之一，還有4位分別是紐約出生的拉帕斯(Stephan Thomas Lappas )、在紐約市出生的賽凡蘭斯(Alexander G. Severance Sr.)、在賓州費城出生的克瑞夫特(Jack Kraft)、已故的馬西米諾(Roland Vincent Massimino)。
懷特培育出許多職業籃球運動員，目前當紅者包括邁阿密熱火隊的組織後衛勞瑞 (Kyle Terrell Lowry)、達拉斯獨行俠隊的組織後衛布朗森 (Jalen Brunson) 和鳳凰城太陽隊小前鋒布里吉斯 (Mikal Bridges)等。
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