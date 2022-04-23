場邊人語／好事多磨 老虎捉摸

底特律老虎隊對抗紐約洋基 隊；吸引2萬1529名球迷衝著老虎隊趕去捧場。

4月21日午後，戰績4勝7敗的老虎隊在主場迎戰成績7勝5負的洋基隊，大家渴望見證老虎隊剛滿39歲的指定打卡布雷拉（Jose Miguel Torres Cabrera）擊出MLB 生涯第3000支安打，但是他擔任第4棒出擊，全場4次機會打擊，首局左外野高飛球出局，第4局下和第6局下都遭到三振，第8局下卡布雷拉打擊時，老虎隊2人出局2人分別攻占二壘和三壘，領先1分，洋基隊當機立斷採行策略性保送上壘。

雖然洋基隊終場還是難逃敗運，可是球迷尤其不滿等不到卡布雷拉的第3000支安打，卻只目睹他個人第236次被故意保送上壘。下達保送令的洋基隊現任總教練布恩（Aaron John Boone）曾經和此役老虎先發投手皮內達在馬林魚隊共事過。

在MLB歷史上，只有32名球員有過至少3000支安打。

不過，老虎隊來自多明尼加的33歲右投皮內達（Michael Francisco Pineda Paulino）先發5局，在60球中投出40個好球，被擊出3支安打，三振2次沒有失分，協助球隊以3比0擊退洋基隊，中止由4月16日以來連續3場都是以2分之差敗北。

洋基隊苦吞本季第3次全場遭到完封，抱著鴨蛋無功而還。洋基隊本球季前兩次慘敗，是於4月11日以0比3輸給多倫多藍鳥隊，以及4月17日以0比5向巴爾迪摩金鶯隊稱臣。此外，洋基隊在例行賽季展開後13場出賽累積只得到39分，是半個世紀來僅見的差勁。洋基隊左投蒙哥馬利（Jordan Blackmon Montgomery）此役雖然承擔敗責，卻是洋基隊開季以來首位投滿6局下場的先發投手。

皮內達於2011年4月5日加入大聯盟，至今代表4支球隊出賽過170場952局。他在2014年到2017年為洋基隊跨刀4個球季89場509局，戰績31勝31敗，勝率50%，場均防禦率4.16，被擊出519支安打73支全壘打，三振514次四壞球保送102次。

21日是皮內達首次換穿老虎隊球衣出賽，拿下勝投；他於3月18日才由明尼蘇達雙城隊轉入老虎隊。

老虎隊將於4月22日到24日在主場連續出賽科羅拉多洛磯隊。卡布雷拉仍然是焦點人物。

卡布雷拉來自委內瑞拉，身高6呎4吋，於2003年6月20日加入大聯盟，1次榮獲「三冠王」頭銜，1次獲得年度總冠軍，11次入選全明星，至今代表過2個球隊出賽20個球季2599場，他自2008年至今在老虎隊跨刀，場均打擊率3.10，有4個球季是大聯盟年度最佳；擊出2999支安打502支全壘打599支二壘安打17支三壘安打，得到1807分，其中有2個球季居各隊之冠；被三振1942次四壞球保送1203次。