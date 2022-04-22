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場邊人語／使勁傢伙 一把熱火

彭廣揚

佛州的職業男籃球賽此刻十足吸睛。

NBA季後賽第1回合系列賽第2場於4月19日在佛羅里達州進行，東區第1種子的邁阿密熱火隊在1萬9950名球迷助威之下一路領先，終場以115比105連續第2次擊退第8種子亞特蘭大老鷹隊。即將年滿33歲的熱火隊小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）登場39分鐘1秒，在第4節上場7分鐘48秒攻下9分，還有2次助攻1個籃板球和1次抄截，全場得到45分，其中第2節和第3節各得到12分和15分，表現不僅是雙方最搶眼者，也是個人季後賽得分新高。

終場前3分鐘42秒，巴特勒先是助攻中鋒隊友阿德巴約（Edrice Femi Adebayo）灌籃得分，然後自己灌籃得分，接著從26英呎處三分球入網，又自2英呎外上籃得分，及時將比數保持在111：101。

他在季後已經連續2次出戰，當晚上場時間在10名球員之中最多，全場出手投籃多達25次命中15次，命中率高達60%，三分球7投4中，命中率為57.1%，還有12罰11中，5次助攻5個防守籃板球2次抄截，沒有失誤和犯規。老鷹隊的先發組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）出場40分鐘38秒，得到25分，投籃20次命中10次，命中率達50%，三分球10投2中，命中率20%，還有4罰3中，次助攻5個防守籃板球2次抄截，然而有10次失誤和3次犯規。

巴特勒在整個例行賽季只出場57次，場均在陣33.9分鐘，投籃14.5次命中7次，命中率48%，三分球場均出手2次命中0.5次，命中率為23.3%，還有8次罰球6.9中的，命中率87%，得到21.4分和2.1次失誤。

他在季後賽對抗老鷹隊時，連續兩場都展現身手和身價不凡；他於2019年7月6日由費城七六人隊被交易到熱火隊，2021年8月7日和熱火隊以1億3640萬元續約3年。他於本季季後參賽至今，場均在陣36分鐘，投籃20次命中12次，命中率達到60%，三分球場均出手4.5次命中0.5次，命中率達到55.6%，還有9.5次罰球6.5中的，命中率68.4%，得到33分和1.5次失誤。

熱火隊6呎5吋的替補得分後衛赫洛（Tyler Christopher Herro）雖然表現有待加強，19日第4節上場，在終場前45秒4次罰球得分，成為主隊勝出主因。他於季後參賽至今，場均在陣27分鐘，投籃11次命中4次，命中率36.4%，三分球場均出手4次命中0.5次，命中率只有12.5%，2.2次罰球全部中的，命中率達到100%，得到10.5分和3次失誤。

巴特勒和赫洛，是熱火隊面對老鷹隊，闖關的關鍵。

季後賽 費城 佛州

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