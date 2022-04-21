場邊人語／鈴木誠也 揮棒好嘢

個人整周揮大棒，全隊每場感覺棒。

現年27歲，右投右打，2022年4月7日在MLB 大聯盟亮相的日籍右外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki），至今代表芝加哥小熊隊參賽10場有12支安打4次全壘打2支二壘安打，和9次遭到三振和9次遭四壞球保送，場均打擊率.429。

他於18日被MLB評選為國聯每周最佳球員（National League Player of the Week）。當晚，鈴木誠也擔任第4棒，又擊出2支安打有2個打點，小熊隊以4：2告捷。

鈴木誠也從開幕日以來的表現，出賽6場17打數擊出7支安打、包括3支全壘打、2支二壘安打、3支三壘打、5分打點，5次四球保送，打擊率.412、上壘率.545與長打率1.059。他在MLB第4次出賽時，代表小熊隊於客場當著3萬4458名球迷面前，在第5局上和第7局上分別擊出陽春全壘打，是小熊隊以2：1勝出的功臣。他是自1920年以來，小熊隊隊史中首位在開季22個打席至少就賺進10個打點的打者。

他在球季開始後9場賽事，每場出賽至少有1支安打；也就是前9場比賽都有安全上壘紀錄。日籍內野手岩村明憲（Akinori Iwamura）也曾於2008年開季時代表坦帕灣魔鬼魟隊，締寫連續9場安全上壘紀錄。

作戰經驗豐富的鈴木誠也，曾經吸引住紐約大都會 隊、舊金山巨人隊、德州遊騎兵隊、西雅圖水手隊、聖地牙哥教士隊和邁阿密馬林魚隊的注意力，然而最終於3月18日和國聯中區小組的小熊隊簽下為期5年有保證性的總值8500萬元合約，並且支付入札費用。他目前透過專業傳譯。隨時和隊友溝通。

小熊隊這些年來一直注意鈴木誠也在日本 職業棒壇（NPB）中央聯盟和廣島東洋鯉魚（Hiroshima Toyo Carp）隊出賽的打擊表現，而且深信他可能就是球隊正在尋找中的合適「大和生產利砲」。

鈴木誠也在日本職棒征戰9年出賽902場3539打數2976擊出937支安打、包括182支全壘打、182支二壘安打、16支三壘打、562分打點，569次遭到三振，486次四球保送，打擊率.315、上壘率.414與長打率.570。

這些年來，日本職棒為MLB提供不少強打。譬如右投左打的松井秀喜（Hideki Matsui）一度是效力於紐約洋基隊7個球季的球星，在大聯盟參賽1236場，累積有1253支安打175支全壘打249支二壘安打和12支三壘安打，場均打擊率.282。右投左打的青木宣親（Norichika "Nori" Aoki）曾經效力7個球隊6個球季，出賽758場，累積有774支安打33次全壘打135支二壘安打和22支三壘安打，場均打擊率 .285。