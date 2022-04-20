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場邊人語／鐵衛夠嗆 腰別快槍

彭廣揚

平日悶聲不響，急時拔射快槍。

NBA季後賽第1回合第8場於4月17日在鳳凰城進行，名列西區第1種子鳳凰城太陽隊，在1萬7071名球迷助威之下一路領先，終場以110比90擊退第8種子紐奧良鵜鶘隊。即將年滿37歲的太陽隊組織後衛保羅（Christopher Emmanuel Paul）上場35分鐘4秒，在第4節打滿12分鐘攻下19分，還有2次助攻1次抄截，全場有10次助攻得到30分，兩項表現都是雙方之最。

保羅以36歲又346天的身分，成為締造NBA季後賽單場至少得到30分暨10次助攻紀錄的球星之中最年長者。

曾經效力於太陽隊的6呎3吋組織後衛奈許（Stephen John Nash）曾於2010年5月3日在主場，率隊於季後賽第2回合首役以111比102力克聖安東尼奧馬刺隊，個人上陣36分鐘49秒，得到33分和10次助攻。奈許已經入列籃球名人堂，並且是現任布魯克林籃網隊總教練。

保羅的隊友：6呎5吋的得分後衛布克（Devin Armani Booker）和6呎11吋中鋒艾頓（Deandre Edoneille Ayton）當晚分別得到25分和21分。

保羅身高6呎，於2005年6月28日參加年度選秀活動，由紐奧良黃蜂隊於第1輪第4順位選中，同年11月1日加盟聯賽。他至今在大聯盟6支球隊效力過17個球季，經歷過1155場例行比賽，累積有1萬977次助攻2453次抄截和的到2萬936分。他曾有5個球季是大聯盟的單季助攻王，12次當選全明星。他於2020年11月26日被奧克拉荷馬城雷霆隊交易到太陽隊。

他在季後首次出戰登場時間是9名球員之中名列第3，全場投籃16次命中12次，命中率高達75%，三分球6投4中，命中率66.7%，還有2罰2中。保羅在這場比賽的最後12分鐘扮演「得分神助」（Point God）的角色，投籃8次命中7次，命中率高達87.5%，三分球4投3中，命中率達到75%，還有2罰2中。其實保羅在整個例行賽季，出場65次場均投籃11.3次命中5.6次，命中率49.3%，三分球場均出手3.1投1中，命中率為31.7%，還有3.1次罰球2.6中的，命中率83.7%。

保羅也是大聯盟「矮腳虎」之中善於防守的球員；他當晚能夠在季後賽關鍵時刻，雙方比分相差8分時，發揮火力分別以2次罰球、2次27英呎遠的三分球、28英呎遠的三分球、2次兩分上籃、5英呎遠的2分跳投和8英呎遠的2分跳投，將太陽隊以81比73暫時超前形勢演變成110比99的終勝局面，並且及時突破「可助攻非主攻」的刻板印象，這是老薑夠辣的表現。

季後賽 NBA 布魯克林

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