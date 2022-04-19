場邊人語／兩天八場 季後開唱

●NBA季後賽 於4月16日展開，最遲於6月19日產生年度總冠軍。

季後賽第1回合階段交戰，4月16日午後1時起在德州達拉斯舉行，首場比賽由西區第4種子達拉斯獨行俠隊迎戰西區第5種子猶他爵士隊。雙方6次戰成平手5次相互領先，獨行俠隊絕對領先27分鐘47秒，但是爵士隊25歲得分後衛米契爾（Donovan Mitchell Jr.）登場41分鐘30秒，全場得到32分，其中第3節和第4節各得19分和11分；他的戰友6呎7吋的大前鋒波格丹諾維奇（Bojan Bogdanović）也收穫26分，爵士隊在客場以99比93拿下開門紅。

第2場賽事於3時30分起舉行，由西區第2種子曼斐斯灰熊隊接戰西區第7種子明尼蘇達灰狼隊。雙方4次戰成平手2次相互領先，灰狼隊絕對領先45分鐘13秒。身高6呎4吋的20歲得分後衛愛德華茲（Anthony Edwards）上場40分鐘16秒，全場得到36分；他的戰友6呎11吋中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.）也收穫29分，灰狼隊在田納西客場以130比117拿下系列賽首勝。

第3場賽事於晚間6時起開賽，由東區第4種子費城 七六人隊會戰名列第5種子加拿大多倫多暴龍隊。雙方3次相互領先，七六人隊絕對領先45分44秒，現年21歲、身高6呎2吋的得分後衛馬克西（Tyrese Maxey）上場38分鐘26秒，全場得到38分；他的戰友身高6呎8吋的大前鋒哈瑞斯（Tobias John Harris）也拿下26分，七六人隊在主場以131比111拿下季後首勝。

16日第4場賽事於晚間8時30分起開賽，由西區第3種子金州勇士 隊對抗名列第6種子丹佛金塊隊。雙方6次平手9次相互領先，勇士隊絕對領先32分鐘31秒，勇士隊現年22歲、身高6呎4吋的得分後衛普爾（Jordan Anthony Poole）上場30分鐘6秒，全場得到30分；他的戰友身高6呎6吋的得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）也收穫19分，勇士隊也在主場以123比107傳出捷報。

17日第1場賽事由東區第1種子邁阿密熱火隊迎戰第8種子亞特蘭大老鷹隊。雙方3次平手1次相互領先，熱火隊絕對領先43分鐘16秒，終場以115比91輕取對手。

第2場賽事由東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊接戰第7種子布魯克林籃網隊。雙方12次平手20次相互領先，塞爾蒂克隊絕對領先30分鐘12秒，地主隊小前鋒布朗（Jaylen Marselles Brown）先於終場前38.9秒將比數追成113比114，他的隊友泰托姆（Jayson Christopher Tatum）再壓哨兩分球逆轉，以115比114氣走對方。

第3場賽事由東區第3種子密爾瓦基公鹿隊對戰第6種子芝加哥公牛隊。雙方2次平手4次相互領先，公鹿隊絕對領先42分鐘45秒，「字母哥」拿下16個籃板球和得到27分，終場以93比86勝出。

第4場賽事由西區第1種子鳳凰城太陽隊出戰第8種子的紐奧良鵜鶘隊。太陽隊一路沒有懸念，絕對領先47分鐘47秒，組織後衛保羅（Christopher Emmanuel Paul）在第4節攻下19分，終場以110比90告捷。