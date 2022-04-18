場邊人語／年輕灰熊 來勢洶洶

年輕就是本錢。

戰績已有56勝，打平隊史最佳單季勝場紀錄的的曼斐斯灰熊隊，於4月10日晚間在田納西州 「聯邦快遞球場」(FedEx Forum) 主場，迎戰戰績剛好50勝的波士頓塞爾蒂克隊，於全場1萬7411名球迷關注下共收穫110分，然而球隊卻在下半場攻勢不暢，終場以110比139敗陣。塞爾蒂克隊因此以東區第3種子晉級季後賽 ；灰熊隊的6呎5吋先發得分後衛庫查爾 (John Konchar)，全場得到17分13個籃板球和10次助攻，拿到職籃生涯首次「大三元」。

11日一早，名列西區第2種子的灰熊隊宣布，已經和現年只有37歲的總教練詹肯斯(Taylor Vetter Jenkins) 達成續約協議。詹肯斯擔任過亞特蘭大老鷹隊的助理教練有6個球季，2019年6月11日應聘為灰熊隊主教練。至今3個球季之中率隊在例行賽季出賽227場，戰績128勝99敗，獲勝率56.4%；然而季後賽共有5次嵾賽，戰績1勝4負。

灰熊隊建軍時的主場是設在加拿大 卑詩省溫哥華，2001年由加拿大西部溫哥華遷移到美國田納西州曼斐斯，成為南部地區職業籃球球隊，曾經創寫由2010-11球季到2016-17球季，連續7個球季晉級季後賽的紀錄。球隊至今單季最佳紀錄是於2012-13球季締寫的56勝26負，獲勝率68.3%，今年是詹肯斯到任後首次出賽82次，巧合的是戰績就是56勝26負。

連續兩年進入季後賽的灰熊隊，目前是美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 的新興勢力，隊伍的爆發力、創造力和挑戰力，是許多老少球迷不得不欽佩之處；今年度美加男子職籃平均身高為6呎6吋(198.6公分)，明顯超越美國男性平均身高5呎9又1/2吋。灰熊隊平均年齡24歲，在大聯盟只有奧克拉荷馬城雷霆隊的23.5歲更佳。

現年才22歲，身高6呎3吋(190公分)的先發組織後衛莫蘭特 (Temetrius Jamel Morant)，2019年10月23日加入職籃， 3個球季共有187次先發，平均上場時間32.2分鐘，全場16.4次出手投籃7.8次得分，命中率47.4%，三分球3.6次出手投籃1.2次得分，命中率有32.7%，罰球5.9次出手4.4次得分，命中率有75.4%，還有4.5個籃板球和7.1次助攻1次抄截0.3次火鍋，以及3.3次失誤。

莫蘭特在這個球季出賽57次，平均上場時間33.1分鐘，全場20.6次出手投籃10.2次得分，命中率49.3%，三分球4.5次出手投籃1.5次得分，命中率有34.4%，罰球7.3次出手5.5次得分，命中率有76.1%，還有5.7個籃板球和6.7次助攻1.2次抄截0.4次火鍋，以及3.4次失誤，累積得到1564分。

莫蘭特在季後賽，是不是能夠如同上個球季，演出場均30.2分4.8個籃板球和8.2次助攻？