莫論作客在他鄉，不是猛龍不過江。

索托 (Juan Jose Soto)、歐提茲(David Americo Ortiz)、索沙 (Samuel Peralta Sosa)、貝爾崔 (Adrián Beltré)、拉米瑞茲 (Manuel Aristides Ramirez)、葛雷諾 (Vladimir Guerrero)，都是來自多明尼加共和國，在美國職棒大聯盟 (MLB) 闖蕩出頭的球星。

索托鎮守外野，現年23歲，2018年5月20日在大聯盟亮相，目前是抱持待價而沽態度，只願意在2020年3月7日、2021年1月15日、2022年3月22日和華盛頓國民隊3度簽訂1年短約；他至今參賽465場有486支安打99次全壘打91支二壘安打和8支三壘安打，場均打擊率 .301。在7日開幕日比賽，在第6局下擊出428英呎的全壘打，成為大聯盟球員在本季首支紅不讓，也是地主隊全場唯一得分者。

左投左打的「老爹」歐提茲是效力於波士頓紅襪隊14個球季的球星，1997年9月2日代表明尼蘇達雙城隊在大聯盟亮相，2016年10月2日退役，今年入列名人堂。他生涯參賽[AP1] 2408場，累積有2472支安打541次全壘打632支二壘安打和19支三壘安打，場均打擊率 .286；在退役前的單季有48支二壘安打和127個打點，是大聯盟得佼佼者。

索沙現年53歲，右投右打，1989年6月16日代表德州 遊騎兵隊在大聯盟亮相，2007年9月29日退役。他參加過2354場賽事，有2408支安打609次全壘打 (單季最多揮出66次)，其中379支二壘安打和45支三壘安打，場均打擊率 .273。

職司三壘的貝爾崔剛慶祝43歲的生日，1998年6月24日代表洛杉磯道奇 隊在大聯盟亮相，2018年9月30日才退役。他參加過2933場賽事，累積有3166支安打 (單季最多200支)、477次全壘打 (單季最多揮出48次)，還有636支二壘安打和38支三壘安打，場均打擊率 .286。

拉米瑞茲現年49歲，右投右打，1993年9月2日代表克里夫蘭印地安人隊在大聯盟亮相，2011年4月6日由坦帕灣光芒隊退役，期間效力過5支球隊。他經歷過2302場賽事，累積有2574支安打555次全壘打 (單季最多揮出45次)，包括547支二壘安打和20支三壘安打，場均打擊率 .312。

葛雷諾現年47歲，右投右打，1996年9月19日代表已經解散的加拿大蒙特利爾博覽會隊在大聯盟亮相，2011年9月28日由巴爾迪摩金鶯隊退役，期間效力過4支球隊。他經歷過2147場賽事，累積有2590支安打449次全壘打 (單季最多揮出44次)，還有477支二壘安打和46支三壘安打，場均打擊率 .318。

根據歷史記載，現年89歲的 佛吉爾(Osvaldo José Virgil Pichardo)是於1956年9月23日代表紐約巨人隊登場，成為多明尼加棒球員跨海遠征的起始。