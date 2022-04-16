我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

場邊人語／劣劣勢難擋 教頭擔當

彭廣揚

4月11日，球星在面對記者侃侃而談賽季感想之時，球隊卻同步斷然炒了總教練的魷魚。

洛杉磯湖人隊48歲總教練佛蓋爾（Frank Paul Vogel）在NBA例行賽季結束的第1天，就為球隊本球季的49場敗績負責，黯然交出兵符，成為這個球季首位完全承擔敗責而且丟掉飯碗的總教練。

湖人隊在大聯盟西區太平洋小組名列第4，整個球季由於防疫和傷痛等原因，總共損失246場競技機會；對抗東區球隊戰績15勝15負，遭遇西區球隊戰績17勝34負，交手同一小組球隊戰績只有3勝13負。主場戰績為21勝20負，作客挑戰成績12勝29負。湖人隊由1960-61球季以洛杉磯為主場，已經獲得過12次年度總冠軍，並且在大聯盟成立75年以來，曾經32次晉級季後賽。

湖人隊是大聯盟領銜的隊伍，有8次4位球員先後獲得例行賽季最有價值球員，分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Earvin “Magic” Johnson Jr.）、歐尼爾（Shaquille Rashaun O'Neal）和布萊恩（Kobe Bean Bryant）。還有13次8位球員先後獲得總決賽最有價值球員。

這個球季的湖人隊，本來的如意算盤是「三巨頭」到位，年度總冠軍唾手可得。詹姆斯（LeBron Raymone James）、戴維斯（Anthony Marshon Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）其實都是一方大將；詹姆斯在投籃命中次數（640）和累積得分（1695）項目全隊之最，戴維斯在投籃命中率（53.2%）和火鍋次數（90）領先群倫，衛斯特布魯克則是在罰球得分（266）、助攻次數（550）、抄截次數（75）和籃板球數（580）方面超前。

詹姆斯的職籃生涯得分累積有3萬7062分，直逼賈霸的3萬8387分，他累積1131場賽事至少有20分進帳。此外，他在2007年1月6日到2022年4月1日之間，創下連續1096場每場得分都是雙位數的紀錄。衛斯特布魯克在本季完成28次「兩雙」和10次「大三元」，他在本季並且地7次在半場就至少得到30分。

佛蓋爾曾經指揮湖人隊攀頂成功，可惜又急速望峰興嘆；如果是「三巨頭」真有本事打天下，球隊怎麼連附加賽的資格都不能及？

湖人隊祝福佛蓋爾在其他球隊再找到大顯身手的機會，然而球隊為何就沒有想法留人呢？

湖人隊還表示在6月23日年度選秀活動之前，不著急選定佛蓋爾的繼承人；換句話說，球隊是還不能面對現實，還是再次務虛，趁機搶占焦點玩起猜謎大會？

湖人 洛杉磯 防疫

上一則

MLB／鈴木一朗開球引爆歡呼 百大新秀弟子來蹲捕

下一則

NBA／柯瑞可望趕上季後賽首戰復出 但上場時間將受限

延伸閱讀

紐約槍案後市民指責監視器故障 MTA:正常運作也不會更快逮到槍手

紐約槍案後市民指責監視器故障 MTA:正常運作也不會更快逮到槍手
地鐵槍手住處 搜出大量彈藥武器

地鐵槍手住處 搜出大量彈藥武器
地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因

地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因
地鐵槍手詹姆斯過堂 法院未設保續押獄中

地鐵槍手詹姆斯過堂 法院未設保續押獄中

熱門新聞

美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

2022-04-13 01:06
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
蔡崇信。（本報資料照片）

ESPN批蔡崇信：在美國喊社會正義卻支持中國極權

2022-04-15 20:02
林書豪即將返美。（取材自微博）

北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

2022-04-12 07:43
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
美國知名健美運動員麥克米蘭。（路透）

美國健美冠軍麥克米蘭心臟病發逝世 享年44歲

2022-04-14 19:45

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取