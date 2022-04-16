場邊人語／劣劣勢難擋 教頭擔當

4月11日，球星在面對記者侃侃而談賽季感想之時，球隊卻同步斷然炒了總教練的魷魚。

洛杉磯湖人 隊48歲總教練佛蓋爾（Frank Paul Vogel）在NBA例行賽季結束的第1天，就為球隊本球季的49場敗績負責，黯然交出兵符，成為這個球季首位完全承擔敗責而且丟掉飯碗的總教練。

湖人隊在大聯盟西區太平洋小組名列第4，整個球季由於防疫 和傷痛等原因，總共損失246場競技機會；對抗東區球隊戰績15勝15負，遭遇西區球隊戰績17勝34負，交手同一小組球隊戰績只有3勝13負。主場戰績為21勝20負，作客挑戰成績12勝29負。湖人隊由1960-61球季以洛杉磯為主場，已經獲得過12次年度總冠軍，並且在大聯盟成立75年以來，曾經32次晉級季後賽。

湖人隊是大聯盟領銜的隊伍，有8次4位球員先後獲得例行賽季最有價值球員，分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Earvin “Magic” Johnson Jr.）、歐尼爾（Shaquille Rashaun O'Neal）和布萊恩（Kobe Bean Bryant）。還有13次8位球員先後獲得總決賽最有價值球員。

這個球季的湖人隊，本來的如意算盤是「三巨頭」到位，年度總冠軍唾手可得。詹姆斯（LeBron Raymone James）、戴維斯（Anthony Marshon Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）其實都是一方大將；詹姆斯在投籃命中次數（640）和累積得分（1695）項目全隊之最，戴維斯在投籃命中率（53.2%）和火鍋次數（90）領先群倫，衛斯特布魯克則是在罰球得分（266）、助攻次數（550）、抄截次數（75）和籃板球數（580）方面超前。

詹姆斯的職籃生涯得分累積有3萬7062分，直逼賈霸的3萬8387分，他累積1131場賽事至少有20分進帳。此外，他在2007年1月6日到2022年4月1日之間，創下連續1096場每場得分都是雙位數的紀錄。衛斯特布魯克在本季完成28次「兩雙」和10次「大三元」，他在本季並且地7次在半場就至少得到30分。

佛蓋爾曾經指揮湖人隊攀頂成功，可惜又急速望峰興嘆；如果是「三巨頭」真有本事打天下，球隊怎麼連附加賽的資格都不能及？

湖人隊祝福佛蓋爾在其他球隊再找到大顯身手的機會，然而球隊為何就沒有想法留人呢？

湖人隊還表示在6月23日年度選秀活動之前，不著急選定佛蓋爾的繼承人；換句話說，球隊是還不能面對現實，還是再次務虛，趁機搶占焦點玩起猜謎大會？