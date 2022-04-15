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場邊人語／聯盟招財 全球覓才

彭廣揚

人才為招財之本。

MLB延到4月7日揭開例行賽季序幕，共有來自美國境外21個國家或地區的275名球員名列在開幕日陣容之中。MLB自1995年以來，蒐集各個球隊開幕日的作戰名單，並且逐年分析相關的球員來源形勢。

2021年開幕日，美國本土球員人數逾千，256名國際兵團之中，有28.3%出生地不是在美國，來自多明尼加共和國和委內瑞拉的球員總數達到3位數，波多黎各、古巴、墨西哥、加拿大和哥倫比亞的球員數目也都達雙位數。

2013球季開始時，MLB有241名來自美國境外全球各地的球員登錄，美國本土則為615人。2020年時，有291名美國境外的出生球員、美國本土735人參加開幕賽。

距離紐約市航程不足4個小時的多明尼加，一直都是國際兵團主要培育基地，年年源源不斷地提供優質棒球人才；本季共有99人登錄現役球員，包括休士頓太空人隊投手阿布瑞尤（Bryan Enrique Abreu）、華盛頓國民隊外野手索托（Juan Jose Soto）等。

南美洲的委內瑞拉在4月7日共有67名球員代表各隊參加聯賽，人數僅次於多明尼加，譬如休士頓太空人隊二壘手亞土維（Jose Carlos Altuve）、芝加哥小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Eduardo Contreras）、坎薩斯城皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Johan Perez）等。

加勒比海地區的古巴有23名球員進入開賽名單，包括紐約洋基隊投手查普曼（Albertín Aroldis Chapman de la Cruz）和芝加哥白襪隊一壘手阿布瑞尤（José Dariel Abreu Correa）等；波多黎各有16人入選，包括紐約大都會隊游擊手林多（Francisco Miguel Lindor）和明尼蘇達雙城隊游擊手柯瑞亞（Carlos Javier Correa）；墨西哥有13人在名單上，如洛杉磯道奇隊投手烏瑞斯（Julio César Urías Acosta）；加拿大有12名球員列名，包括波士頓紅襪隊投手皮維塔（Nicholas Johncarlo Pivetta）。

日本由洛杉磯天使隊的二刀流大谷翔平領銜，有7名球員在開賽名單上，是東亞地區代表人數最多者，南韓有4名球員，代表克里夫蘭守護者隊的二壘手張育成，則是來自寶島台灣唯一入選球員。

中美洲的巴拿馬有6名球員代表，達到10年之內高峰。巴哈馬則有3名球員代表。

其他只有1名球員在榜的國家和地區是阿魯巴（Aruba）、澳大利亞、巴西、德國、宏都拉斯、荷蘭、尼加拉瓜和美屬維京群島。

休士頓太空人隊共有16名國際兵團成員，連續第2年在30支球隊人數最多；華盛頓國民隊有15名外援，明尼蘇達雙城隊和聖地牙哥教士隊則各有13人，邁阿密馬林隊有12人，波士頓紅襪隊、底特律老虎隊和多倫多藍鳥隊各有11名球員。

太空人 休士頓 MLB

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